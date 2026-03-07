Росія скинула на дамбу біля Костянтинівки авіабомбу ФАБ-500

6 березня російські війська скинули керовану авіабомбу ФАБ-500 на дамбу водосховища біля Костянтинівки на Донеччині, що спричинило затоплення частини території та загрозу для житлової і критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова МВА Сергій Горбунов.

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За його словами, бомба мала модуль планування та корекції і влучила у дамбу на території Новодмитрівського старостинського округу, через що частина місцевості була затоплена.

Горбунов зазначив, що під удар потрапили як критична, так і житлова інфраструктура громади. Через складну безпекову ситуацію та наближеність до лінії бойового зіткнення провести детальний огляд і зафіксувати масштаби руйнувань наразі неможливо.

Удари по Донеччині

У ніч проти суботи, 7 березня 2026 року війська РФ ударили КАБ-500 по центру Краматорська Донецької області. Загинув чоловік, 6 поранених, серед них - діти.

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