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Новини Обстріли Донеччини
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Росія скинула на дамбу біля Костянтинівки авіабомбу ФАБ-500

Російські війська обстріляли дамбу водосховища на Донеччині

6 березня російські війська скинули керовану авіабомбу ФАБ-500 на дамбу водосховища біля Костянтинівки на Донеччині, що спричинило затоплення частини території та загрозу для житлової і критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова МВА Сергій Горбунов.

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За його словами, бомба мала модуль планування та корекції і влучила у дамбу на території Новодмитрівського старостинського округу, через що частина місцевості була затоплена.

Горбунов зазначив, що під удар потрапили як критична, так і житлова інфраструктура громади. Через складну безпекову ситуацію та наближеність до лінії бойового зіткнення провести детальний огляд і зафіксувати масштаби руйнувань наразі неможливо.

Удари по Донеччині 

У ніч проти суботи, 7 березня 2026 року війська РФ ударили КАБ-500 по центру Краматорська Донецької області. Загинув чоловік, 6 поранених, серед них - діти.

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Автор: 

обстріл (34458) Донецька область (11323) ФАБ (51) Краматорський район (1268) Костянтинівка (593)
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Хтось багато ЗЕздів про удари по москві і блекаут росіянам
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07.03.2026 22:17 Відповісти
 
 