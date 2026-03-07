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Новини Фото Обстріли Миколаївщини
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Ворог ударив дроном по швидкій на Миколаївщині: поранено водія та лікарку. ФОТО

Сьогодні, 7 березня, вдень росіяни атакували FPV-дроном автомобіль бригади швидкої в Куцурубській громаді на Миколаївщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі 

Як зазначається, постраждали водій та лікарка, їх госпіталізовано.

"Надається вся необхідна медична допомога", - уточнив Кім.

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удар по швидкій на Миколаївщині

Масована атака 7 березня

  • Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.
  • Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.
  • Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.
  • Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.
  • На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.

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Миколаївська область (2458) обстріл (34458) швидка (277) Миколаївський район (215) Куцуруб (15)
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