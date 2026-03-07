РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10986 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Николаевщины
761 0

Враг ударил дроном по скорой помощи в Николаевской области: ранены водитель и врач. ФОТО

Сегодня, 7 марта, днем россияне атаковали FPV-дроном автомобиль бригады скорой помощи в Куцурубской громаде на Николаевщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности 

Как отмечается, пострадали водитель и врач, они госпитализированы.

"Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - уточнил Ким.

Читайте также: Россия атаковала жилую и критическую инфраструктуру Украины, - Кулеба

удар по скорой помощи в Николаевской области

Массированная атака 7 марта

  • Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.
  • В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.
  • Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.
  • После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
  • В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

Читайте: Около 1200 домов в Киеве остаются без тепла после атак РФ, - Кличко

Автор: 

Николаевская область (2304) обстрел (33105) скорая (371) Николаевский район (205) Куцуруб (14)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 