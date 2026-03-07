Враг ударил дроном по скорой помощи в Николаевской области: ранены водитель и врач. ФОТО
Сегодня, 7 марта, днем россияне атаковали FPV-дроном автомобиль бригады скорой помощи в Куцурубской громаде на Николаевщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, пострадали водитель и врач, они госпитализированы.
"Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - уточнил Ким.
Массированная атака 7 марта
- Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.
- В частности, россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Харькове: семь погибших, среди них двое детей.
- Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.
- После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
- В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.
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