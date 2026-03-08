РУС
Мелони допускает спецмеры для сдерживания цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке

Мелони хочет видеть США в коалиции желающих

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что правительство может ввести так называемый "мобильный" акциз на топливо, чтобы сдержать рост цен на фоне перебоев с поставками нефти, вызванных войной на Ближнем Востоке.

Ее цитирует Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду". 

Вечером в субботу Мелони заявила, что открыта к предложению от оппозиционной "Демократической партии" по активации "мобильных" акцизов на топливо для сдерживания роста цен.

Мы работаем над максимальным смягчением последствий этого конфликта для наших граждан и нашей страны", сказала Мелони, добавив, что правительство активировало рабочую группу для мониторинга цен на энергоресурсы и продукты, чтобы понимать ситуацию и быстро выявлять спекуляции.

Читайте также: Трейдеры предупреждают: цена на нефть по $100 неизбежна, если война с Ираном будет продолжаться

Мелони отметила, что если рост цен на топливо станет структурным, правительство рассмотрит применение "мобильного" акциза на топливо. Механизм позволяет использовать доходы от более высокого, чем ожидалось, НДС из-за роста цен для уменьшения акцизов.

Вопрос может быть рассмотрен на заседании правительства во вторник, 10 марта.

Министр иностранных дел Антонио Таяни со своей стороны назвал накручивание цен "спекуляцией", поскольку непосредственного влияния ближневосточного кризиса еще не произошло.

Читайте: Цены на топливо на АЗС подскочили на 6 гривен за литр, но оснований для дефицита нет, – глава "Нафтогаз"

Хорошо, хоть не снятие санкций с кацапни! Хотя громадяны Италии не очень обрадуются таким перспективам.
08.03.2026 14:54 Ответить
знімуть,під травень,коли нафта набере мах по ціні....
08.03.2026 14:56 Ответить
дістати гроші та заплатити???.......чи знайти свої свердловини з нафтою???.....буде платити піндосам та кацапам,це їхня корова і вони її доять...
08.03.2026 14:55 Ответить
раніше треба було стримувати...

08.03.2026 15:00 Ответить
 
 