Мелони допускает спецмеры для сдерживания цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что правительство может ввести так называемый "мобильный" акциз на топливо, чтобы сдержать рост цен на фоне перебоев с поставками нефти, вызванных войной на Ближнем Востоке.

Ее цитирует Corriere della Sera

Вечером в субботу Мелони заявила, что открыта к предложению от оппозиционной "Демократической партии" по активации "мобильных" акцизов на топливо для сдерживания роста цен.

Мы работаем над максимальным смягчением последствий этого конфликта для наших граждан и нашей страны", сказала Мелони, добавив, что правительство активировало рабочую группу для мониторинга цен на энергоресурсы и продукты, чтобы понимать ситуацию и быстро выявлять спекуляции.

Мелони отметила, что если рост цен на топливо станет структурным, правительство рассмотрит применение "мобильного" акциза на топливо. Механизм позволяет использовать доходы от более высокого, чем ожидалось, НДС из-за роста цен для уменьшения акцизов.

Вопрос может быть рассмотрен на заседании правительства во вторник, 10 марта.

Министр иностранных дел Антонио Таяни со своей стороны назвал накручивание цен "спекуляцией", поскольку непосредственного влияния ближневосточного кризиса еще не произошло.

