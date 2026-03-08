Мелоні допускає спецзаходи для стримування цін на пальне через війну на Близькому Сході

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд може запровадити так званий "мобільний" акциз на пальне, аби стримати зростання цін на тлі перебоїв із постачанням нафти, спричинених війною на Близькому Сході.

Її цитує Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Ввечері у суботу Мелоні заявила, що відкрита до пропозиції від опозиційної "Демократичної партії" щодо активації "мобільних" акцизів на пальне задля стримування зростання цін.

Ми працюємо над максимальним пом’якшенням наслідків цього конфлікту для наших громадян і нашої країни", сказала Мелоні, додавши, що уряд активував робочу групу для моніторингу цін на енергоресурси й продукти, щоб розуміти ситуацію і швидко виявляти спекуляції.

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Мелоні зазначила, що якщо зростання цін на пальне стане структурним, уряд розгляне застосування "мобільного" акцизу на пальне. Механізм дозволяє використовувати прибутки з вищого, ніж очікувалося, ПДВ через зростання цін для зменшення акцизів.

Питання можуть розглянути на засіданні уряду у вівторок 10 березня.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні зі свого боку назвав накручування цін "спекуляцією", оскільки безпосереднього впливу близькосхідної кризи ще не сталося.

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