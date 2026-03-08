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Новини Операція США проти Ірану
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Мелоні допускає спецзаходи для стримування цін на пальне через війну на Близькому Сході

Мелоні хоче бачити США у Коаліції охочих

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд може запровадити так званий "мобільний" акциз на пальне, аби стримати зростання цін на тлі перебоїв із постачанням нафти, спричинених війною на Близькому Сході.

Її цитує Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду". 

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Ввечері у суботу Мелоні заявила, що відкрита до пропозиції від опозиційної "Демократичної партії" щодо активації "мобільних" акцизів на пальне задля стримування зростання цін.

Ми працюємо над максимальним пом’якшенням наслідків цього конфлікту для наших громадян і нашої країни",  сказала Мелоні, додавши, що уряд активував робочу групу для моніторингу цін на енергоресурси й продукти, щоб розуміти ситуацію і швидко виявляти спекуляції.

Також читайте: Трейдери попереджають: ціна на нафту по $100 неминуча, якщо війна з Іраном продовжуватиметься

Мелоні зазначила, що якщо зростання цін на пальне стане структурним, уряд розгляне застосування "мобільного" акцизу на пальне. Механізм дозволяє використовувати прибутки з вищого, ніж очікувалося, ПДВ через зростання цін для зменшення акцизів.

Питання можуть розглянути на засіданні уряду у вівторок 10 березня.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні зі свого боку назвав накручування цін "спекуляцією", оскільки безпосереднього впливу близькосхідної кризи ще не сталося.

Читайте: Ціни на пальне на АЗС підскочили на 6 гривень за літр, але підстав для дефіциту немає, – голова "Нафтогазу"

Автор: 

бензин (1375) Італія (1692) нафта (6614) ціни (4769) Близький Схід (349) Мелоні Джорджа (230)
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Хорошо, хоть не снятие санкций с кацапни! Хотя громадяны Италии не очень обрадуются таким перспективам.
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08.03.2026 14:54 Відповісти
знімуть,під травень,коли нафта набере мах по ціні....
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08.03.2026 14:56 Відповісти
дістати гроші та заплатити???.......чи знайти свої свердловини з нафтою???.....буде платити піндосам та кацапам,це їхня корова і вони її доять...
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08.03.2026 14:55 Відповісти
раніше треба було стримувати...

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08.03.2026 15:00 Відповісти
зато зелёным ублюдкам всё похер, обложить налогами и акцизами всех и вся ради своего кармана
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08.03.2026 18:02 Відповісти
Кому війна, а нафтобаригам просто джекпот.
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08.03.2026 18:12 Відповісти
 
 