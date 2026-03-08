РУС
Парабиатлонистка Кононова завоевала для Украины еще одну медаль

Парабиатлонистка Александра Кононова в индивидуальной гонке класса стоя заняла третье место. Об этом сообщает Цензор. НЕТ .

 Золото - у Натали Уилки (Канада), серебро - Чжао Чжицин (Китай).

Украинки также заняли 4-е,7-е и 9-е место.

Напомним, Александра Кононова в спринте завоевала золотую медаль.

Читайте также: Парабиатлонист Радь завоевал для Украины бронзу на Паралимпиаде-2026

Молодець дівчинко.
