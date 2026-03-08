Парабіатлоністка Кононова виборола для України ще одну медаль

Парабіатлоністка Олександра Кононова в індивідуальній гонці класу стоячи посіла третє місце. Про це повідомляє Цензор. НЕТ .

Золото у Наталі Вілкі (Канада), срібло - Чжао Чжіцін (Китай).

Українки також посіли 4,7 і 9 місце.

Нагадаємо, Олександра Кононова у спринті виборола золоту медаль.

REUTERS/Sarah Meyssonnier

Українські паралімпійці мають на цих іграх три золоті, одну срібну та чотири бронзові нагороди.

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