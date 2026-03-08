Парабіатлоністка Кононова виборола для України ще одну медаль
Парабіатлоністка Олександра Кононова в індивідуальній гонці класу стоячи посіла третє місце. Про це повідомляє Цензор. НЕТ .
Золото у Наталі Вілкі (Канада), срібло - Чжао Чжіцін (Китай).
Українки також посіли 4,7 і 9 місце.
Нагадаємо, Олександра Кононова у спринті виборола золоту медаль.
Українські паралімпійці мають на цих іграх три золоті, одну срібну та чотири бронзові нагороди.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Lax Klyaks
показати весь коментар08.03.2026 15:54 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
✘
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар08.03.2026 18:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль