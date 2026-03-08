Парабіатлоніст Радь виборов для України бронзу на Паралімпіаді-2026

Український парабіатлоніст Тарас Радь здобув другу особисту медаль на Паралімпійських іграх-2026 - спортсмен виборов бронзу в індивідуальній гонці серед атлетів класу сидячи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Спорт".

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Успішний виступ Радя

Нагадаємо, напередодні Радь здобув для України першу нагороду на Паралімпійських іграх-2026. У спринтерській гонці українській парабіатлоніст став чемпіоном, випередивши двох представників Китаю.

Саме китайські парабіатлоністи стали суперниками Радя в індивідуальній гонці. Однак випередити їх і цього разу українцеві не вдалося.

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Ключовим моментом у виступів Радя стала штрафна хвилина на другому вогневому рубежі. Вона стала єдиною для нього у гонці - як наслідок він програв понад хвилину переможцю Лю Цзисюю.

Результат українців

Решті українських парабіатлоністів не вдалося посісти місця на подіумі. До десятки потрапили також Олександр Алексик та Василь Кравчук.

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