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Новини Паралімпійські ігри 2026
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Парабіатлоніст Радь виборов для України бронзу на Паралімпіаді-2026

Тарас Радь

Український парабіатлоніст Тарас Радь здобув другу особисту медаль на Паралімпійських іграх-2026 - спортсмен виборов бронзу в індивідуальній гонці серед атлетів класу сидячи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Спорт".

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Успішний виступ Радя

Нагадаємо, напередодні Радь здобув для України першу нагороду на Паралімпійських іграх-2026. У спринтерській гонці українській парабіатлоніст став чемпіоном, випередивши двох представників Китаю.

Саме китайські парабіатлоністи стали суперниками Радя в індивідуальній гонці. Однак випередити їх і цього разу українцеві не вдалося.

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Ключовим моментом у виступів Радя стала штрафна хвилина на другому вогневому рубежі. Вона стала єдиною для нього у гонці - як наслідок він програв понад хвилину переможцю Лю Цзисюю.

Результат українців 

Решті українських парабіатлоністів не вдалося посісти місця на подіумі. До десятки потрапили також Олександр Алексик та Василь Кравчук.

Читайте: Весь подіум український: Україна виборола ще 3 медалі на Паралімпіаді-2026. ФОТОрепортаж

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08.03.2026 13:05 Відповісти
 
 