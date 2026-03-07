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Новини Паралімпійські ігри 2026
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Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026 після першого змагального дня

Україна ділить лідерство з Китаєм за кількістю нагород на старті Паралімпійських ігор-2026

Збірна України очолила медальний залік зимових Паралімпійських ігор після стартового дня змагань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне.Спорт".

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У перший день змагань Україна виступила у п'яти парабіатлонних гонках. "Синьо-жовтій" команді вдалося вибороти шість нагород.

Одразу трьом українцям вдалося стати паралімпійськими чемпіонами. Причому українські парабіатлоністи вибороли нагороди в усіх трьох класах.

Медалі України в перший день змагань:

  • "золото": Тарас Радь (біатлон, спринт, клас сидячи), Олександра Кононова (біатлон, спринт, клас стоячи), Олександр Казік (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);
  • "срібло": Ярослав Решетинський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);
  • "бронза": Людмила Ляшенко (біатлон, спринт, клас стоячи), Анатолій Ковалевський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору).

Із шістьма медалями, три з яких - золоті збірна України очолила залік Паралімпійських ігор. За загальною кількістю медалей українці зараз ідуть пліч-о-пліч із командою Китаю.

Дивіться також: Україна виборола 2 золота та бронзу на старті Паралімпіади-2026. ФОТО

Медальний залік Паралімпіади-2026 після першого дня

  • Україна - 6 нагород (3 золоті, 1 срібна, 2 бронзові)
  • Китай - 6 (2, 2, 2)
  • Австрія - 2 (2, 0, 0)
  • США - 2 (1, 1, 0)
  • Німеччина - 4 (1, 0, 3)
  • Норвегія - 1 (1, 0, 0)
  • Швейцарія - 1 (1, 0, 0)
  • Швеція - 1 (1, 0, 0)
  • Канада - 3 (0, 2, 1)
  • Франція - 2 (0, 2, 0)

Дивіться також: Весь подіум український: Україна виборола ще 3 медалі на Паралімпіаді-2026. ФОТОрепортаж

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Паралімпіада (213) спорт (1734) змагання (235)
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Топ коментарі
+14
Вітання нашим спортсменам! Ви найкращі!
Ось тобі ×уй, ×уйло, і твоїм запроданцям з МПК та МОК.
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07.03.2026 22:01 Відповісти
+11
Гарна новина...
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07.03.2026 21:57 Відповісти
+5
А в останній день треба потоптатися по кацапській тряпкі аквафреш...
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07.03.2026 22:13 Відповісти
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Гарна новина...
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07.03.2026 21:57 Відповісти
Вітання нашим спортсменам! Ви найкращі!
Ось тобі ×уй, ×уйло, і твоїм запроданцям з МПК та МОК.
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07.03.2026 22:01 Відповісти
НА ЖАЛЬ....в звязку з війною в нас багато параолімпійців буде.
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07.03.2026 22:08 Відповісти
А в останній день треба потоптатися по кацапській тряпкі аквафреш...
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07.03.2026 22:13 Відповісти
Якась дивина як завжди
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07.03.2026 22:14 Відповісти
А кацапські СВОлочі на якому місці?
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07.03.2026 22:18 Відповісти
Были на 15 🤪.
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08.03.2026 08:41 Відповісти
Постійно саме параолімпійці,займають саме лідируючі позиції.
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07.03.2026 22:49 Відповісти
соколята!!!
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07.03.2026 22:53 Відповісти
Так тримати!❤️🇺🇦
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07.03.2026 23:02 Відповісти
ну Украина всегда сильна была на параолимпиаде
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08.03.2026 01:46 Відповісти
нам не треба було брати участь в цій мерзотній олімпіаді з кацапами
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08.03.2026 01:46 Відповісти
Чому спортсмени-параооімпійці не повинні показувати світу свої досягнення та перемоги, через дії прокацапського керівництва ПМОК? Ящо українські хлопці та дівчата очолять рейтин, та порвуть кацапів з бульбашами як Тузик ганчірку, то це буде гарно, а все до того йде!
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08.03.2026 09:05 Відповісти
а ну то нехай ділять п'єдестал разом з тими, хто нас вбиває. Самоповаги - 0
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09.03.2026 02:06 Відповісти
Як і завжди.
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08.03.2026 09:04 Відповісти
хто там волав що нам потрібно відмовитись від участі? довбні...
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08.03.2026 11:51 Відповісти
що значить мотивація

чому параолімпійці майже завжди краще олімпійців виступають
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08.03.2026 15:03 Відповісти
 
 