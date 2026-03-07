Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026 після першого змагального дня

Збірна України очолила медальний залік зимових Паралімпійських ігор після стартового дня змагань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне.Спорт".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У перший день змагань Україна виступила у п'яти парабіатлонних гонках. "Синьо-жовтій" команді вдалося вибороти шість нагород.

Одразу трьом українцям вдалося стати паралімпійськими чемпіонами. Причому українські парабіатлоністи вибороли нагороди в усіх трьох класах.

Медалі України в перший день змагань:

"золото": Тарас Радь (біатлон, спринт, клас сидячи), Олександра Кононова (біатлон, спринт, клас стоячи), Олександр Казік (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);

"срібло": Ярослав Решетинський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);

"бронза": Людмила Ляшенко (біатлон, спринт, клас стоячи), Анатолій Ковалевський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору).

Із шістьма медалями, три з яких - золоті збірна України очолила залік Паралімпійських ігор. За загальною кількістю медалей українці зараз ідуть пліч-о-пліч із командою Китаю.

Дивіться також: Україна виборола 2 золота та бронзу на старті Паралімпіади-2026. ФОТО

Медальний залік Паралімпіади-2026 після першого дня

Україна - 6 нагород (3 золоті, 1 срібна, 2 бронзові)

Китай - 6 (2, 2, 2)

Австрія - 2 (2, 0, 0)

США - 2 (1, 1, 0)

Німеччина - 4 (1, 0, 3)

Норвегія - 1 (1, 0, 0)

Швейцарія - 1 (1, 0, 0)

Швеція - 1 (1, 0, 0)

Канада - 3 (0, 2, 1)

Франція - 2 (0, 2, 0)

Дивіться також: Весь подіум український: Україна виборола ще 3 медалі на Паралімпіаді-2026. ФОТОрепортаж