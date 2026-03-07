3 857 19
Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026 після першого змагального дня
Збірна України очолила медальний залік зимових Паралімпійських ігор після стартового дня змагань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне.Спорт".
У перший день змагань Україна виступила у п'яти парабіатлонних гонках. "Синьо-жовтій" команді вдалося вибороти шість нагород.
Одразу трьом українцям вдалося стати паралімпійськими чемпіонами. Причому українські парабіатлоністи вибороли нагороди в усіх трьох класах.
Медалі України в перший день змагань:
- "золото": Тарас Радь (біатлон, спринт, клас сидячи), Олександра Кононова (біатлон, спринт, клас стоячи), Олександр Казік (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);
- "срібло": Ярослав Решетинський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);
- "бронза": Людмила Ляшенко (біатлон, спринт, клас стоячи), Анатолій Ковалевський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору).
Із шістьма медалями, три з яких - золоті збірна України очолила залік Паралімпійських ігор. За загальною кількістю медалей українці зараз ідуть пліч-о-пліч із командою Китаю.
Медальний залік Паралімпіади-2026 після першого дня
- Україна - 6 нагород (3 золоті, 1 срібна, 2 бронзові)
- Китай - 6 (2, 2, 2)
- Австрія - 2 (2, 0, 0)
- США - 2 (1, 1, 0)
- Німеччина - 4 (1, 0, 3)
- Норвегія - 1 (1, 0, 0)
- Швейцарія - 1 (1, 0, 0)
- Швеція - 1 (1, 0, 0)
- Канада - 3 (0, 2, 1)
- Франція - 2 (0, 2, 0)
Топ коментарі
+14 Luka Lukich #363772
показати весь коментар07.03.2026 22:01 Відповісти Посилання
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.03.2026 21:57 Відповісти Посилання
+5 AbOriginal_UA
показати весь коментар07.03.2026 22:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось тобі ×уй, ×уйло, і твоїм запроданцям з МПК та МОК.
чому параолімпійці майже завжди краще олімпійців виступають