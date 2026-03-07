Україна виборола 2 золота та бронзу на старті Паралімпіади-2026. ФОТО

Біатлоніст Тарас Радь здобув для України першу золотую медаль на XIV зимових Паралімпійських іграх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee.

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Перше золото приніс Радь

Україна стартувала переможним золотом у першій же сьогоднішній гонці. Тарас Радь ( клас сидячи) виборов золото у біатлонній гонці спринт на дистанції 7,5 км", - йдеться у повідомленні.

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Тріумф жінок-біатлоністок

"Не так довго чекали: одразу після першого старту та золотої медалі на Паралімпіаді -2026 у доробку української пара збірної ще 1 золота та 1 бронзова нагороди у біатлоні, спринт 7,5 км у класі стоячи ( жінки)!!!", - йдеться у новому повідомленні.

Кононова Олександра - золото

Ляшенко Людмила - бронза

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