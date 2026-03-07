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Новини Паралімпійські ігри 2026
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Україна виборола 2 золота та бронзу на старті Паралімпіади-2026. ФОТО

Біатлоніст Тарас Радь здобув для України першу золотую медаль на XIV зимових Паралімпійських іграх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee.

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Перше золото приніс Радь

Україна стартувала переможним золотом у першій же сьогоднішній гонці. Тарас Радь ( клас сидячи) виборов золото у біатлонній гонці спринт на дистанції 7,5 км", - йдеться у повідомленні.

Тарас Радь

Також дивіться: Прапор України винесли на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 попри заборону НПК. ФОТО

Тріумф жінок-біатлоністок

"Не так довго чекали: одразу після першого старту та золотої медалі на Паралімпіаді -2026 у доробку української пара збірної ще 1 золота та 1 бронзова нагороди у біатлоні, спринт 7,5 км у класі стоячи ( жінки)!!!", - йдеться у новому повідомленні.

🥇 Кононова Олександра - золото

🥉 Ляшенко Людмила - бронза

Кононова та Ляшенко

Також читайте: Президент МПК Парсонс дозволить росіянам, пораненим на війні, змагатися на Паралімпіаді: "Неважливо, що вони робили в минулому"

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Олімпіада (727) Паралімпіада (213) спорт (1734)
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Топ коментарі
+7
Можна і з планети Земля виїхати бо на ній кацапи. А взагалі не забагато честі московитам. Потрібно щоб вони сиділи по норам , а не ми.
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07.03.2026 14:48 Відповісти
+6
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07.03.2026 14:31 Відповісти
+6
У нас завжди який парадокс інваліди справжні спортсмени, а спортсмени на олімпіадах " інваліди"😸.
Переможцям шана і повага 😎🔥😎🔥🇺🇦
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07.03.2026 14:41 Відповісти
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07.03.2026 14:31 Відповісти
У нас завжди який парадокс інваліди справжні спортсмени, а спортсмени на олімпіадах " інваліди"😸.
Переможцям шана і повага 😎🔥😎🔥🇺🇦
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07.03.2026 14:41 Відповісти
Шана була б, якби вони в тому кацапському шабаші не приймали участі...
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07.03.2026 14:46 Відповісти
Можна і з планети Земля виїхати бо на ній кацапи. А взагалі не забагато честі московитам. Потрібно щоб вони сиділи по норам , а не ми.
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07.03.2026 14:48 Відповісти
Ну то не дивуйся, якщо ці спортсмени завтра на московію поїдуть змагатись...
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07.03.2026 14:51 Відповісти
А влада наша нащо? Шоб на москву двушечки слати? Чи, може, все робити для того, щоб в т.ч. касапським духом в міжнародному спорті не смерділо?
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07.03.2026 15:05 Відповісти
Знаєте як хороші добродії роблять, прополоти бурян, а потім виросте хороший врожай. Ой роботи Українцям не початий край.
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07.03.2026 15:18 Відповісти
Молодці паралімпійці! І ніхто драм із шоломами не влаштовує. Перемагають, отримують нагороди.
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07.03.2026 15:52 Відповісти
а бойкот відкриття - це не "драма"?
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07.03.2026 15:57 Відповісти
Слава славная славной Украине!!!
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07.03.2026 15:59 Відповісти
Краще б розбили кацапом голови це найкраще будь яких медалей. Тим більше медальок тієї терористичної організації яка приймає в себе кацапськиз людоїдів.
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07.03.2026 16:03 Відповісти
 
 