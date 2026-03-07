Украина завоевала 2 золота и бронзу на старте Паралимпиады-2026. ФОТО

Биатлонист Тарас Радь завоевал для Украины первую золотую медаль на XIV зимних Паралимпийских играх.

Первое золото принес Радь

Украина стартовала победным золотом в первой же сегодняшней гонке. Тарас Радь (класс сидя) завоевал золото в биатлонной гонке спринт на дистанции 7,5 км", - говорится в сообщении.

Триумф женщин-биатлонисток

"Не так долго ждали: сразу после первого старта и золотой медали на Паралимпиаде-2026 в активе украинской пара сборной еще 1 золотая и 1 бронзовая награды в биатлоне, спринт 7,5 км в классе стоя (женщины)!!!", - говорится в новом сообщении.

Кононова Александра - золото

Ляшенко Людмила - бронза

