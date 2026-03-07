РУС
Новости Паралимпийские игры 2026
755 7

Украина завоевала 2 золота и бронзу на старте Паралимпиады-2026. ФОТО

Биатлонист Тарас Радь завоевал для Украины первую золотую медаль на XIV зимних Паралимпийских играх.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee.

Первое золото принес Радь

Украина стартовала победным золотом в первой же сегодняшней гонке. Тарас Радь (класс сидя) завоевал золото в биатлонной гонке спринт на дистанции 7,5 км", - говорится в сообщении.

Тарас Радь

Смотрите также: Флаг Украины вынесли на церемонии открытия Паралимпиады-2026 несмотря на запрет НПК. ФОТО

Триумф женщин-биатлонисток

"Не так долго ждали: сразу после первого старта и золотой медали на Паралимпиаде-2026 в активе украинской пара сборной еще 1 золотая и 1 бронзовая награды в биатлоне, спринт 7,5 км в классе стоя (женщины)!!!", - говорится в новом сообщении.

🥇 Кононова Александра - золото

🥉 Ляшенко Людмила - бронза

Кононова и Ляшенко

Читайте также: Президент МПК Парсонс разрешит россиянам, раненым на войне, соревноваться на Паралимпиаде: "Неважно, что они делали в прошлом"

Олимпиада (127) Паралимпиада (40) спорт (213)
07.03.2026 14:31 Ответить
У нас завжди який парадокс інваліди справжні спортсмени, а спортсмени на олімпіадах " інваліди"😸.
Переможцям шана і повага 😎🔥😎🔥🇺🇦
07.03.2026 14:41 Ответить
Шана була б, якби вони в тому кацапському шабаші не приймали участі...
07.03.2026 14:46 Ответить
Можна і з планети Земля виїхати бо на ній кацапи. А взагалі не забагато честі московитам. Потрібно щоб вони сиділи по норам , а не ми.
07.03.2026 14:48 Ответить
Ну то не дивуйся, якщо ці спортсмени завтра на московію поїдуть змагатись...
07.03.2026 14:51 Ответить
А влада наша нащо? Шоб на москву двушечки слати? Чи, може, все робити для того, щоб в т.ч. касапським духом в міжнародному спорті не смерділо?
07.03.2026 15:05 Ответить
Знаєте як хороші добродії роблять, прополоти бурян, а потім виросте хороший врожай. Ой роботи Українцям не початий край.
07.03.2026 15:18 Ответить
 
 