Украина завоевала 2 золота и бронзу на старте Паралимпиады-2026. ФОТО
Биатлонист Тарас Радь завоевал для Украины первую золотую медаль на XIV зимних Паралимпийских играх.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee.
Первое золото принес Радь
Украина стартовала победным золотом в первой же сегодняшней гонке. Тарас Радь (класс сидя) завоевал золото в биатлонной гонке спринт на дистанции 7,5 км", - говорится в сообщении.
Триумф женщин-биатлонисток
"Не так долго ждали: сразу после первого старта и золотой медали на Паралимпиаде-2026 в активе украинской пара сборной еще 1 золотая и 1 бронзовая награды в биатлоне, спринт 7,5 км в классе стоя (женщины)!!!", - говорится в новом сообщении.
Кононова Александра - золото
Ляшенко Людмила - бронза
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Переможцям шана і повага 😎🔥😎🔥🇺🇦