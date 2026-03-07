Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого соревновательного дня

Сборная Украины возглавила медальный зачет зимних Паралимпийских игр после стартового дня соревнований.

В первый день соревнований Украина выступила в пяти парабиатлонных гонках. "Сине-желтой" команде удалось завоевать шесть наград.

Сразу трем украинцам удалось стать паралимпийскими чемпионами. Причем украинские парабиатлонисты завоевали награды во всех трех классах.

Медали Украины в первый день соревнований:

"золото": Тарас Радь (биатлон, спринт, класс сидя), Александра Кононова (биатлон, спринт, класс стоя), Александр Казик (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);

"серебро": Ярослав Решетинский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);

"бронза": Людмила Ляшенко (биатлон, спринт, класс стоя), Анатолий Ковалевский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).

С шестью медалями, три из которых - золотые, сборная Украины возглавила зачет Паралимпийских игр. По общему количеству медалей украинцы сейчас идут вровень с командой Китая.

Медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого дня

Украина - 6 наград (3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые)

Китай - 6 (2, 2, 2)

Австрия - 2 (2, 0, 0)

США - 2 (1, 1, 0)

Германия - 4 (1, 0, 3)

Норвегия - 1 (1, 0, 0)

Швейцария - 1 (1, 0, 0)

Швеция - 1 (1, 0, 0)

Канада - 3 (0, 2, 1)

Франция - 2 (0, 2, 0)

