Новости Паралимпийские игры 2026
1 091 10

Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого соревновательного дня

Украина делит лидерство с Китаем по количеству наград на старте Паралимпийских игр-2026

Сборная Украины возглавила медальный зачет зимних Паралимпийских игр после стартового дня соревнований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Спорт".

В первый день соревнований Украина выступила в пяти парабиатлонных гонках. "Сине-желтой" команде удалось завоевать шесть наград.

Сразу трем украинцам удалось стать паралимпийскими чемпионами. Причем украинские парабиатлонисты завоевали награды во всех трех классах.

Медали Украины в первый день соревнований:

  • "золото": Тарас Радь (биатлон, спринт, класс сидя), Александра Кононова (биатлон, спринт, класс стоя), Александр Казик (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);
  • "серебро": Ярослав Решетинский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);
  • "бронза": Людмила Ляшенко (биатлон, спринт, класс стоя), Анатолий Ковалевский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).

С шестью медалями, три из которых - золотые, сборная Украины возглавила зачет Паралимпийских игр. По общему количеству медалей украинцы сейчас идут вровень с командой Китая.

Медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого дня

  • Украина - 6 наград (3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые)
  • Китай - 6 (2, 2, 2)
  • Австрия - 2 (2, 0, 0)
  • США - 2 (1, 1, 0)
  • Германия - 4 (1, 0, 3)
  • Норвегия - 1 (1, 0, 0)
  • Швейцария - 1 (1, 0, 0)
  • Швеция - 1 (1, 0, 0)
  • Канада - 3 (0, 2, 1)
  • Франция - 2 (0, 2, 0)

Паралимпиада (40) спорт (213) соревнования (11)
Гарна новина...
07.03.2026 21:57 Ответить
Вітання нашим спортсменам! Ви найкращі!
Ось тобі ×уй, ×уйло, і твоїм запроданцям з МПК та МОК.
07.03.2026 22:01 Ответить
НА ЖАЛЬ....в звязку з війною в нас багато параолімпійців буде.
07.03.2026 22:08 Ответить
А в останній день треба потоптатися по кацапській тряпкі аквафреш...
07.03.2026 22:13 Ответить
Якась дивина як завжди
07.03.2026 22:14 Ответить
А кацапські СВОлочі на якому місці?
07.03.2026 22:18 Ответить
Постійно саме параолімпійці,займають саме лідируючі позиції.
07.03.2026 22:49 Ответить
соколята!!!
07.03.2026 22:53 Ответить
Так тримати!❤️🇺🇦
07.03.2026 23:02 Ответить
 
 