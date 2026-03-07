Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого соревновательного дня
Сборная Украины возглавила медальный зачет зимних Паралимпийских игр после стартового дня соревнований.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Спорт".
В первый день соревнований Украина выступила в пяти парабиатлонных гонках. "Сине-желтой" команде удалось завоевать шесть наград.
Сразу трем украинцам удалось стать паралимпийскими чемпионами. Причем украинские парабиатлонисты завоевали награды во всех трех классах.
Медали Украины в первый день соревнований:
- "золото": Тарас Радь (биатлон, спринт, класс сидя), Александра Кононова (биатлон, спринт, класс стоя), Александр Казик (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);
- "серебро": Ярослав Решетинский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);
- "бронза": Людмила Ляшенко (биатлон, спринт, класс стоя), Анатолий Ковалевский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).
С шестью медалями, три из которых - золотые, сборная Украины возглавила зачет Паралимпийских игр. По общему количеству медалей украинцы сейчас идут вровень с командой Китая.
Медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого дня
- Украина - 6 наград (3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые)
- Китай - 6 (2, 2, 2)
- Австрия - 2 (2, 0, 0)
- США - 2 (1, 1, 0)
- Германия - 4 (1, 0, 3)
- Норвегия - 1 (1, 0, 0)
- Швейцария - 1 (1, 0, 0)
- Швеция - 1 (1, 0, 0)
- Канада - 3 (0, 2, 1)
- Франция - 2 (0, 2, 0)
