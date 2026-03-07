Весь подиум украинский: Украина завоевала еще 3 медали на Паралимпиаде-2026. ФОТОРЕПОРТАЖ

После яркого старта в первый день соревнований Паралимпиады-2026 Украина завоевала еще три медали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новый триумф

"Яркая финальная точка Украины в первый день соревнований Паралимпиады-2026: весь подиум украинский!

В парабиатлоне (спринт 7,5 км) мужчины, класс стоя (нарушение зрения):

Казик Александр (Винницкая обл) - лидер Кучерявый Сергей (Винницкая обл.),

Решетинский Ярослав (г. Киев) - лидер Драгун Дмитрий (г. Киев)

Ковалевский Анатолий (г. Киев) - лидер Мукшин Александр (Сумская обл.)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флаг Украины вынесли на церемонии открытия Паралимпиады-2026 несмотря на запрет НПК. ФОТО









Итак, в активе нашей сборной на данный момент в общей сложности 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали!

Что предшествовало?

Как сообщалось, Украина завоевала 2 золота и бронзу на старте Паралимпиады-2026.

Читайте также: К бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 присоединились Австралия и Франция, - Сибига