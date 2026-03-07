РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7911 посетитель онлайн
Новости Паралимпийские игры 2026
4 559 19

Весь подиум украинский: Украина завоевала еще 3 медали на Паралимпиаде-2026. ФОТОРЕПОРТАЖ

После яркого старта в первый день соревнований Паралимпиады-2026 Украина завоевала еще три медали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новый триумф

"Яркая финальная точка Украины в первый день соревнований Паралимпиады-2026: весь подиум украинский!

В парабиатлоне (спринт 7,5 км) мужчины, класс стоя (нарушение зрения):

🥇Казик Александр (Винницкая обл) - лидер Кучерявый Сергей (Винницкая обл.),

🥈 Решетинский Ярослав (г. Киев) - лидер Драгун Дмитрий (г. Киев)

🥉Ковалевский Анатолий (г. Киев) - лидер Мукшин Александр (Сумская обл.)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флаг Украины вынесли на церемонии открытия Паралимпиады-2026 несмотря на запрет НПК. ФОТО

Паралимпиада
Паралимпиада
Паралимпиада
Паралимпиада

Итак, в активе нашей сборной на данный момент в общей сложности 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали!

Что предшествовало?

Как сообщалось, Украина завоевала 2 золота и бронзу на старте Паралимпиады-2026.

Читайте также: К бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 присоединились Австралия и Франция, - Сибига

Автор: 

Паралимпиада (40) спорт (213)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Слава Україні !!!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:08 Ответить
+19
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:31 Ответить
+18
МОЛОДЦІ!!!!!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Україні !!!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:08 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:31 Ответить
Слава!!!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:13 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:14 Ответить
МОЛОДЦІ!!!!!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:14 Ответить
Красуни!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:21 Ответить
Сталеві Українці !!!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:22 Ответить
Це просто неймовірно! Чи було таке раніше хоч раз, щоб весь подіум на Олімпіаді був Український!!!!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:27 Ответить
Якщо там інваліди,як в ТЦК,то нічого дивного
показать весь комментарий
07.03.2026 17:04 Ответить
Лапоть, стуль дзюбок.
показать весь комментарий
07.03.2026 17:32 Ответить
Хреново,що параолімпійського футболу нема,наша діюча збірна думаю перемогла б
показать весь комментарий
07.03.2026 19:04 Ответить
Слава славная славной Украине!!!
показать весь комментарий
07.03.2026 16:44 Ответить
Наша гордість та повага !!!
показать весь комментарий
07.03.2026 17:32 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2026 17:42 Ответить
Слава Україні !!!
показать весь комментарий
07.03.2026 17:42 Ответить
І без всяких шоломів, молодці....
показать весь комментарий
07.03.2026 17:48 Ответить
інфа для лохів які волали що Україні варто відмовитись від участі
показать весь комментарий
07.03.2026 18:21 Ответить
Так ,варто було . Це як хтось , хрипатому руку жме за медальку , а другі гидують . Гідний вчинок- гидувати, відмовитися від цього шабашу .
показать весь комментарий
07.03.2026 18:59 Ответить
Вище мій комент до MrStepanovM
показать весь комментарий
07.03.2026 19:00 Ответить
 
 