Весь подиум украинский: Украина завоевала еще 3 медали на Паралимпиаде-2026. ФОТОРЕПОРТАЖ
После яркого старта в первый день соревнований Паралимпиады-2026 Украина завоевала еще три медали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee.
Новый триумф
"Яркая финальная точка Украины в первый день соревнований Паралимпиады-2026: весь подиум украинский!
В парабиатлоне (спринт 7,5 км) мужчины, класс стоя (нарушение зрения):
Казик Александр (Винницкая обл) - лидер Кучерявый Сергей (Винницкая обл.),
Решетинский Ярослав (г. Киев) - лидер Драгун Дмитрий (г. Киев)
Ковалевский Анатолий (г. Киев) - лидер Мукшин Александр (Сумская обл.)", - говорится в сообщении.
Итак, в активе нашей сборной на данный момент в общей сложности 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали!
Что предшествовало?
Как сообщалось, Украина завоевала 2 золота и бронзу на старте Паралимпиады-2026.
