Весь подіум український: Україна виборола ще 3 медалі на Паралімпіаді-2026. ФОТОрепортаж
Після яскравого старту у перший день змагань Паралімпіади-2026 Україна виборола ще три медалі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee.
Новий тріумф
"Яскрава фінальна крапка України у перший день змагань Паралімпіади-2026: весь подіум український!
У пара біатлоні (спринт 7,5 км) чоловіки, клас стоячи (порушення зору):
Казік Олександр (Вінницька обл) -лідер Кучерявий Сергій (Вінницька обл.),
Решетинський Ярослав (м. Кив) - лідер Драгун Дмитро (м.Київ)
Ковалевський Анатолій (м.Київ) - лідер Мукшин Олександр (Сумська обл.)", - йдеться у повідомленні.
Отож, у доробку нашої збірної наразі загалом 3 золоті, 1 срібна та 2 бронзові медалі!
Що передувало?
Як повідомлялося, Україна виборола 2 золота та бронзу на старті Паралімпіади-2026.
Будь ласка, зачекайте...
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