Весь подіум український: Україна виборола ще 3 медалі на Паралімпіаді-2026. ФОТОрепортаж

Після яскравого старту у перший день змагань Паралімпіади-2026 Україна виборола ще три медалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee.

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Новий тріумф

"Яскрава фінальна крапка України у перший день змагань Паралімпіади-2026: весь подіум український!

У пара біатлоні (спринт 7,5 км) чоловіки, клас стоячи (порушення зору):

Казік Олександр (Вінницька обл) -лідер Кучерявий Сергій (Вінницька обл.),

Решетинський Ярослав (м. Кив) - лідер Драгун Дмитро (м.Київ)

Ковалевський Анатолій (м.Київ) - лідер Мукшин Олександр (Сумська обл.)", - йдеться у повідомленні.

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Отож, у доробку нашої збірної наразі загалом 3 золоті, 1 срібна та 2 бронзові медалі!

Що передувало?

Як повідомлялося, Україна виборола 2 золота та бронзу на старті Паралімпіади-2026.

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