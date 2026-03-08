Биатлонист Радь завоевал для Украины бронзу на Паралимпиаде-2026
Украинский парабиатлонист Тарас Радь завоевал вторую личную медаль на Паралимпийских играх-2026 - спортсмен выиграл бронзу в индивидуальной гонке среди атлетов класса сидя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Спорт".
Успешное выступление Радя
Напомним, накануне Радь завоевал для Украины первую награду на Паралимпийских играх-2026. В спринтерской гонке украинский парабиатлонист стал чемпионом, опередив двух представителей Китая.
Именно китайские парабиатлонисты стали соперниками Радя в индивидуальной гонке. Однако опередить их и на этот раз украинцу не удалось.
Ключевым моментом в выступлениях Радя стала штрафная минута на втором огневом рубеже. Она стала единственной для него в гонке - в результате он проиграл более минуты победителю Лю Цзисюю.
Результат украинцев
Остальным украинским парабиатлонистам тоже не удалось занять места на подиуме. В топ-10 попали также Александр Алексик и Василий Кравчук.
