Россияне снова ударили по предприятию на Миргородщине

Российские войска атаковали беспилотниками одно из предприятий в Миргородском районе Полтавской области.

Об этом в телеграме вечером 8 марта сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивныч, информирует Цензор.НЕТ.

Враг снова нанес удар по предприятию

"Враг в очередной раз атаковал беспилотниками одно из предприятий в Миргородском районе. Предварительно – без пострадавших", – рассказал чиновник.

Масштабы разрушений уточняются.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 8 марта, ночью и утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Миргородском районе Полтавской области.

