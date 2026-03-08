Россияне снова ударили по предприятию на Миргородщине
Российские войска атаковали беспилотниками одно из предприятий в Миргородском районе Полтавской области.
Об этом в телеграме вечером 8 марта сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивныч, информирует Цензор.НЕТ.
Враг снова нанес удар по предприятию
"Враг в очередной раз атаковал беспилотниками одно из предприятий в Миргородском районе. Предварительно – без пострадавших", – рассказал чиновник.
Масштабы разрушений уточняются.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что 8 марта, ночью и утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Миргородском районе Полтавской области.
