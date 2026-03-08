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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Росіяни знову вдарили по підприємству на Миргородщині

на Миргородщині під обстріл потрапило підприємство

Російські війська атакували безпілотниками одне з підприємств у Миргородському районі Полтавської області.

Про це в телеграм ввечері 8 березня повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог знову вдарив по підприємству

"Ворог вчергове атакував безпілотниками одне з підприємств у Миргородському районі. Попередньо – без постраждалих", - розповів посадовець.

Масштаби руйнувань уточнюються.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 8 березня, вночі та вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Миргородському районі на Полтавщині.

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Автор: 

підприємство (373) атака (1636) дрони (8433) Полтавська область (1401) Миргородський район (28)
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