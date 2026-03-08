Росіяни знову вдарили по підприємству на Миргородщині
Російські війська атакували безпілотниками одне з підприємств у Миргородському районі Полтавської області.
Про це в телеграм ввечері 8 березня повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог знову вдарив по підприємству
"Ворог вчергове атакував безпілотниками одне з підприємств у Миргородському районі. Попередньо – без постраждалих", - розповів посадовець.
Масштаби руйнувань уточнюються.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що 8 березня, вночі та вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Миргородському районі на Полтавщині.
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