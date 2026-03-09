Украина - крупнейший импортер оружия в мире в 2021-2025 годах, - SIPRI

В 2021-2025 годах Украина стала крупнейшим импортером основных видов вооружений в мире с долей 9,7%. Крупнейшие поставщики - США, Германия и Польша.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Всего с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года поставки основных видов вооружений Киеву осуществляли по меньшей мере 36 государств. Крупнейшие поставщики:

США (41% украинского импорта оружия);

Германия (14%);

Польша (9,4%).

При этом в 2025 году объем поставок вооружений в Украину был существенно ниже, чем в 2023 или 2024 годах. Это во многом объясняется сокращением США военной помощи Украине в 2025 году. В то же время, заметный рост секретности в отношении экспорта оружия из США в Украину затрудняет предоставление надежных оценок

В 2025 году по меньшей мере 25 государств согласились закупить в США основные виды вооружений для передачи в Украину. Поставки этого оружия, включая ракеты противовоздушной обороны и управляемые бомбы, учитываются SIPRI как экспорт вооружений из США.

В целом пятью крупнейшими получателями основных видов вооружений в 2021-2025 годах были: Украина, Индия, Саудовская Аравия, Катар и Пакистан.

