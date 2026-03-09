РУС
Украина - крупнейший импортер оружия в мире в 2021-2025 годах, - SIPRI

36 стран поставляли оружие Украине с 2022 года — SIPRI

В 2021-2025 годах Украина стала крупнейшим импортером основных видов вооружений в мире с долей 9,7%. Крупнейшие поставщики - США, Германия и Польша.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Всего с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года поставки основных видов вооружений Киеву осуществляли по меньшей мере 36 государств. Крупнейшие поставщики:

  • США (41% украинского импорта оружия);
  • Германия (14%);
  • Польша (9,4%).

При этом в 2025 году объем поставок вооружений в Украину был существенно ниже, чем в 2023 или 2024 годах. Это во многом объясняется сокращением США военной помощи Украине в 2025 году. В то же время, заметный рост секретности в отношении экспорта оружия из США в Украину затрудняет предоставление надежных оценок

В 2025 году по меньшей мере 25 государств согласились закупить в США основные виды вооружений для передачи в Украину. Поставки этого оружия, включая ракеты противовоздушной обороны и управляемые бомбы, учитываются SIPRI как экспорт вооружений из США.

В целом пятью крупнейшими получателями основных видов вооружений в 2021-2025 годах были: Украина, Индия, Саудовская Аравия, Катар и Пакистан.

Задержек в поставках оружия США в Украину из-за событий в Иране нет, - посол в НАТО Гетьманчук

Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народ.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
09.03.2026 07:35 Ответить
А могли своё производить, и вместо двушки на мааацкву летело бы сейчас это.
09.03.2026 07:33 Ответить
Воюючий Україні , зброя не потрібна ? І чому самє , розбомбили , як , оголосив" яжнелох " лінію з " фламіндічами" , яка мала вжє , виготовити 3 000 ракет гроші вкрали іпідручні, зеленського , як і зерно " миші з'їли "
09.03.2026 08:08 Ответить
Розблокували?))
09.03.2026 07:37 Ответить
Кого?
09.03.2026 08:07 Ответить
Ну,мене пару днів назад))) А тебе хіба ні?
09.03.2026 08:36 Ответить
Ні.
09.03.2026 08:49 Ответить
Судя по новой войне в Украине уже нечего воровать! А Страны Персидского залива богатые нефтью могут и раскошелиться на новую заварушку!
09.03.2026 07:42 Ответить
Франція закупає приблизно 80% зброї у своїх компаній.
У 2025 році імпорт озброєнь США досяг приблизно 3,78 мільярда доларів, при бюджеті Пентагону 850мільярда доларів.
09.03.2026 07:51 Ответить
Воюючий Україні , зброя не потрібна ? І чому самє , розбомбили , як , оголосив" яжнелох " лінію з " фламіндічами" , яка мала вжє , виготовити 3 000 ракет гроші вкрали іпідручні, зеленського , як і зерно " миші з'їли "
09.03.2026 08:08 Ответить
Зеленський після оману готувався до шашликів, рятував убивць Українців - вагнерівців та беркутню, симоненка з єфремовим, ховав шуфрича з коломойським, знищив ракетні програми, заблокував роботу ОПК України, підготував літак МРІЯ до знищення, виводив гроші з України, …..
показать весь комментарий
09.03.2026 08:42 Ответить
 
 