Україна - найбільший імпортер зброї у світі у 2021-2025 роках, - SIPRI
У 2021-2025 роках Україна стала найбільшим імпортером основних видів озброєнь у світі з часткою 9,7%. Найбільші постачальники - США, Німеччина та Польща.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Всього з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року поставки основних видів озброєнь Києву здійснювали щонайменше 36 держав. Найбільші постачальники:
- США (41% українського імпорту зброї);
- Німеччина (14%);
- Польща (9,4%).
При цьому в 2025 році обсяг поставок озброєнь в Україну був істотно нижчим, ніж у 2023 або 2024 роках. Це багато в чому пояснюється скороченням США військової допомоги Україні в 2025 році. Водночас помітне зростання секретності щодо експорту зброї з США в Україну ускладнює надання надійних оцінок
У 2025 році щонайменше 25 держав погодилися закупити у США основні види озброєнь для передачі в Україну. Поставки цієї зброї, включаючи ракети протиповітряної оборони та керовані бомби, враховуються SIPRI як експорт озброєнь із США.
Загалом п'ятьма найбільшими отримувачами основних видів озброєнь у 2021-2025 роках були: Україна, Індія, Саудівська Аравія, Катар і Пакистан.
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Всім Вам смачной кави та добрих новин.
У 2025 році імпорт озброєнь США досяг приблизно 3,78 мільярда доларів, при бюджеті Пентагону 850мільярда доларів.