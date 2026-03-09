Україна - найбільший імпортер зброї у світі у 2021-2025 роках, - SIPRI

У 2021-2025 роках Україна стала найбільшим імпортером основних видів озброєнь у світі з часткою 9,7%. Найбільші постачальники - США, Німеччина та Польща.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Всього з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року поставки основних видів озброєнь Києву здійснювали щонайменше 36 держав. Найбільші постачальники:

США (41% українського імпорту зброї);

Німеччина (14%);

Польща (9,4%).

При цьому в 2025 році обсяг поставок озброєнь в Україну був істотно нижчим, ніж у 2023 або 2024 роках. Це багато в чому пояснюється скороченням США військової допомоги Україні в 2025 році. Водночас помітне зростання секретності щодо експорту зброї з США в Україну ускладнює надання надійних оцінок

У 2025 році щонайменше 25 держав погодилися закупити у США основні види озброєнь для передачі в Україну. Поставки цієї зброї, включаючи ракети протиповітряної оборони та керовані бомби, враховуються SIPRI як експорт озброєнь із США.

Загалом п'ятьма найбільшими отримувачами основних видів озброєнь у 2021-2025 роках були: Україна, Індія, Саудівська Аравія, Катар і Пакистан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримок у постачаннях зброї США в Україну через події в Ірані немає, - посол в НАТО Гетьманчук