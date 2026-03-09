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Новини Поставки зброї для України Постачання зброї Україні
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Україна - найбільший імпортер зброї у світі у 2021-2025 роках, - SIPRI

36 країн постачали зброю Україні з 2022 року — SIPRI

У 2021-2025 роках Україна стала найбільшим імпортером основних видів озброєнь у світі з часткою 9,7%. Найбільші постачальники - США, Німеччина та Польща.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

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Всього з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року поставки основних видів озброєнь Києву здійснювали щонайменше 36 держав. Найбільші постачальники:

  • США (41% українського імпорту зброї);
  • Німеччина (14%);
  • Польща (9,4%).

При цьому в 2025 році обсяг поставок озброєнь в Україну був істотно нижчим, ніж у 2023 або 2024 роках. Це багато в чому пояснюється скороченням США військової допомоги Україні в 2025 році. Водночас помітне зростання секретності щодо експорту зброї з США в Україну ускладнює надання надійних оцінок

У 2025 році щонайменше 25 держав погодилися закупити у США основні види озброєнь для передачі в Україну. Поставки цієї зброї, включаючи ракети протиповітряної оборони та керовані бомби, враховуються SIPRI як експорт озброєнь із США.

Загалом п'ятьма найбільшими отримувачами основних видів озброєнь у 2021-2025 роках були: Україна, Індія, Саудівська Аравія, Катар і Пакистан.

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Автор: 

зброя (7910) США (26750) Україна (7423)
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Топ коментарі
+12
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народ.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
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09.03.2026 07:35 Відповісти
+4
А могли своё производить, и вместо двушки на мааацкву летело бы сейчас это.
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09.03.2026 07:33 Відповісти
+3
Воюючий Україні , зброя не потрібна ? І чому самє , розбомбили , як , оголосив" яжнелох " лінію з " фламіндічами" , яка мала вжє , виготовити 3 000 ракет гроші вкрали іпідручні, зеленського , як і зерно " миші з'їли "
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09.03.2026 08:08 Відповісти
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А могли своё производить, и вместо двушки на мааацкву летело бы сейчас это.
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09.03.2026 07:33 Відповісти
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народ.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
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09.03.2026 07:35 Відповісти
Розблокували?))
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09.03.2026 07:37 Відповісти
Кого?
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09.03.2026 08:07 Відповісти
Ну,мене пару днів назад))) А тебе хіба ні?
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09.03.2026 08:36 Відповісти
Ні.
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09.03.2026 08:49 Відповісти
Судя по новой войне в Украине уже нечего воровать! А Страны Персидского залива богатые нефтью могут и раскошелиться на новую заварушку!
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09.03.2026 07:42 Відповісти
Франція закупає приблизно 80% зброї у своїх компаній.
У 2025 році імпорт озброєнь США досяг приблизно 3,78 мільярда доларів, при бюджеті Пентагону 850мільярда доларів.
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09.03.2026 07:51 Відповісти
Воюючий Україні , зброя не потрібна ? І чому самє , розбомбили , як , оголосив" яжнелох " лінію з " фламіндічами" , яка мала вжє , виготовити 3 000 ракет гроші вкрали іпідручні, зеленського , як і зерно " миші з'їли "
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09.03.2026 08:08 Відповісти
Зеленський після оману готувався до шашликів, рятував убивць Українців - вагнерівців та беркутню, симоненка з єфремовим, ховав шуфрича з коломойським, знищив ракетні програми, заблокував роботу ОПК України, підготував літак МРІЯ до знищення, виводив гроші з України, …..
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09.03.2026 08:42 Відповісти
 
 