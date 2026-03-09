В Великом Новгороде прогремели взрывы: дроны атаковали завод

В ночь на 9 марта в Великом Новгороде прогремели взрывы. По предварительным данным, беспилотники могли атаковать завод ПАО "Акрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

В настоящее время детали инцидента уточняются. Официальной информации о последствиях или масштабах возможных повреждений пока нет.

Что известно об атакованном предприятии?

ПАО "Акрон" является ключевой площадкой группы, имеющей вертикально интегрированную структуру: от добычи сырья до сбыта готовой продукции. Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида, аммиачной селитры и сложных NPK-удобрений. Кроме сельскохозяйственной химии, здесь производят промышленные продукты, среди которых метанол, аргон и жидкая углекислота.

В 2025 году на производстве завершили модернизацию, которая позволила увеличить мощности по выпуску аммиака на 500 тысяч тонн в год. На данный момент официальной информации о степени повреждений оборудования или влиянии атаки на производственные процессы нет.

