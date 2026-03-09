РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8785 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 317 14

В Великом Новгороде прогремели взрывы: дроны атаковали завод

Взрывы в Великом Новгороде: под атакой мог быть "Акрон"

В ночь на 9 марта в Великом Новгороде прогремели взрывы. По предварительным данным, беспилотники могли атаковать завод ПАО "Акрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В настоящее время детали инцидента уточняются. Официальной информации о последствиях или масштабах возможных повреждений пока нет.

дроны атаковали новгород

Что известно об атакованном предприятии?

ПАО "Акрон" является ключевой площадкой группы, имеющей вертикально интегрированную структуру: от добычи сырья до сбыта готовой продукции. Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида, аммиачной селитры и сложных NPK-удобрений. Кроме сельскохозяйственной химии, здесь производят промышленные продукты, среди которых метанол, аргон и жидкая углекислота.

В 2025 году на производстве завершили модернизацию, которая позволила увеличить мощности по выпуску аммиака на 500 тысяч тонн в год. На данный момент официальной информации о степени повреждений оборудования или влиянии атаки на производственные процессы нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара дронов по нефтебазе в Армавире. Спутниковые снимки

Автор: 

дроны (4888) Удары по РФ (736)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А ось і добра новина до кави.
Всім смачноооогоооо.
показать весь комментарий
09.03.2026 08:12 Ответить
+4
Великому Новгороду величезні вибухи.
показать весь комментарий
09.03.2026 08:19 Ответить
+3
Зараз кацапи почнуть верещать, що ми б'ємо "па гражданским абъектам"... От тільки більша частина продукції або переробляється на місці, у вибухові речовини, або направляється, для подальшої переробки, на підприємства ВПК... ("Уралвагонзавод", наприклад, займався, здебільшого, випуском ТАНКІВ... Як і Сталінградський та Харківський, тракторні...).
показать весь комментарий
09.03.2026 08:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз кацапи почнуть верещать, що ми б'ємо "па гражданским абъектам"... От тільки більша частина продукції або переробляється на місці, у вибухові речовини, або направляється, для подальшої переробки, на підприємства ВПК... ("Уралвагонзавод", наприклад, займався, здебільшого, випуском ТАНКІВ... Як і Сталінградський та Харківський, тракторні...).
показать весь комментарий
09.03.2026 08:06 Ответить
А ось і добра новина до кави.
Всім смачноооогоооо.
показать весь комментарий
09.03.2026 08:12 Ответить
Я якраз заварив каву .
показать весь комментарий
09.03.2026 08:36 Ответить
а я самогону
показать весь комментарий
09.03.2026 08:41 Ответить
Великому Новгороду величезні вибухи.
показать весь комментарий
09.03.2026 08:19 Ответить
обломки не чіпайте ,зразу повідомлюйте пуйлу
показать весь комментарий
09.03.2026 08:19 Ответить
Добре це Великий Новгород а де тоді Малий ?
показать весь комментарий
09.03.2026 08:22 Ответить
Малого на казапії немає, тільки ніжній, а справжній Новгород в Чернігівській області.
показать весь комментарий
09.03.2026 08:42 Ответить
Та ні назва словянська і відповідно могла виникнути ідея назвати місто однаково у різних словян . А в Великому Новгороді мешкали словяни - то вже потім їх московитські князі згеноцидили ( до речі мова їхня ближча була до західнословянських мов чим до східнословянських ).
показать весь комментарий
09.03.2026 08:59 Ответить
Так не зрозуміло, хоч щось досягло своєї мети, чи всі наші потужні БПЛА позбивало вороже ппо?
показать весь комментарий
09.03.2026 08:23 Ответить
Московіти радіють зходженню на них благодатного вогню з Мирної України, за злочини орків в Україні, з 2014 року!!! Іхтамнєти задоволені!!
показать весь комментарий
09.03.2026 08:35 Ответить
А чого дрони Мацкву оминули? Судячи по мапі - Мацква ближче, ніж Новгород.

Знов якісь каламутні договірняки?
показать весь комментарий
09.03.2026 08:37 Ответить
Щоб шиби в якомусь курятнику вибило та пару кацапів поплакали в Тік-Току ?
показать весь комментарий
09.03.2026 08:51 Ответить
Был Новгород великий, стал побитый....
показать весь комментарий
09.03.2026 08:53 Ответить
 
 