У Великому Новгороді пролунали вибухи: дрони атакували завод

У ніч на 9 березня у Великому Новгороді пролунали вибухи. За попередніми даними, безпілотники могли атакувати завод ПАО "Акрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наразі деталі інциденту уточнюються. Офіційної інформації про наслідки або масштаби можливих пошкоджень поки немає.

Що відомо про атаковане підприємство?

ПАО "Акрон" є ключовим майданчиком групи, що має вертикально інтегровану структуру: від видобутку сировини до збуту готової продукції. Підприємство спеціалізується на виготовленні аміаку, карбаміду, аміачної селітри та складних NPK-добрив. Окрім сільськогосподарської хімії, тут виробляють промислові продукти, серед яких метанол, аргон та рідка вуглекислота.

У 2025 році на виробництві завершили модернізацію, яка дозволила збільшити потужності з випуску аміаку на 500 тисяч тонн на рік. Наразі офіційної інформації про ступінь пошкоджень обладнання чи вплив атаки на виробничі процеси немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару дронів по нафтобазі в Армавірі. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ