У Великому Новгороді пролунали вибухи: дрони атакували завод
У ніч на 9 березня у Великому Новгороді пролунали вибухи. За попередніми даними, безпілотники могли атакувати завод ПАО "Акрон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Наразі деталі інциденту уточнюються. Офіційної інформації про наслідки або масштаби можливих пошкоджень поки немає.
Що відомо про атаковане підприємство?
ПАО "Акрон" є ключовим майданчиком групи, що має вертикально інтегровану структуру: від видобутку сировини до збуту готової продукції. Підприємство спеціалізується на виготовленні аміаку, карбаміду, аміачної селітри та складних NPK-добрив. Окрім сільськогосподарської хімії, тут виробляють промислові продукти, серед яких метанол, аргон та рідка вуглекислота.
У 2025 році на виробництві завершили модернізацію, яка дозволила збільшити потужності з випуску аміаку на 500 тисяч тонн на рік. Наразі офіційної інформації про ступінь пошкоджень обладнання чи вплив атаки на виробничі процеси немає.
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Всім смачноооогоооо.
Знов якісь каламутні договірняки?
хана - заводу