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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У Великому Новгороді пролунали вибухи: дрони атакували завод

Вибухи у Великому Новгороді: під атакою міг бути "Акрон"

У ніч на 9 березня у Великому Новгороді пролунали вибухи. За попередніми даними, безпілотники могли атакувати завод ПАО "Акрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Наразі деталі інциденту уточнюються. Офіційної інформації про наслідки або масштаби можливих пошкоджень поки немає.

дрони атакували новгород

Що відомо про атаковане підприємство?

ПАО "Акрон" є ключовим майданчиком групи, що має вертикально інтегровану структуру: від видобутку сировини до збуту готової продукції. Підприємство спеціалізується на виготовленні аміаку, карбаміду, аміачної селітри та складних NPK-добрив. Окрім сільськогосподарської хімії, тут виробляють промислові продукти, серед яких метанол, аргон та рідка вуглекислота.

У 2025 році на виробництві завершили модернізацію, яка дозволила збільшити потужності з випуску аміаку на 500 тисяч тонн на рік. Наразі офіційної інформації про ступінь пошкоджень обладнання чи вплив атаки на виробничі процеси немає.

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Автор: 

дрони (8440) Удари по РФ (1026)
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Топ коментарі
+16
А ось і добра новина до кави.
Всім смачноооогоооо.
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09.03.2026 08:12 Відповісти
+12
Великому Новгороду величезні вибухи.
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09.03.2026 08:19 Відповісти
+9
Зараз кацапи почнуть верещать, що ми б'ємо "па гражданским абъектам"... От тільки більша частина продукції або переробляється на місці, у вибухові речовини, або направляється, для подальшої переробки, на підприємства ВПК... ("Уралвагонзавод", наприклад, займався, здебільшого, випуском ТАНКІВ... Як і Сталінградський та Харківський, тракторні...).
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09.03.2026 08:06 Відповісти
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Зараз кацапи почнуть верещать, що ми б'ємо "па гражданским абъектам"... От тільки більша частина продукції або переробляється на місці, у вибухові речовини, або направляється, для подальшої переробки, на підприємства ВПК... ("Уралвагонзавод", наприклад, займався, здебільшого, випуском ТАНКІВ... Як і Сталінградський та Харківський, тракторні...).
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09.03.2026 08:06 Відповісти
А ось і добра новина до кави.
Всім смачноооогоооо.
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09.03.2026 08:12 Відповісти
Я якраз заварив каву .
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09.03.2026 08:36 Відповісти
а я самогону
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09.03.2026 08:41 Відповісти
Великому Новгороду величезні вибухи.
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09.03.2026 08:19 Відповісти
обломки не чіпайте ,зразу повідомлюйте пуйлу
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09.03.2026 08:19 Відповісти
Добре це Великий Новгород а де тоді Малий ?
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09.03.2026 08:22 Відповісти
Малого на казапії немає, тільки ніжній, а справжній Новгород в Чернігівській області.
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09.03.2026 08:42 Відповісти
Та ні назва словянська і відповідно могла виникнути ідея назвати місто однаково у різних словян . А в Великому Новгороді мешкали словяни - то вже потім їх московитські князі згеноцидили ( до речі мова їхня ближча була до західнословянських мов чим до східнословянських ).
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09.03.2026 08:59 Відповісти
Слов'ян там було не більше 15%.
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11.03.2026 02:08 Відповісти
Так не зрозуміло, хоч щось досягло своєї мети, чи всі наші потужні БПЛА позбивало вороже ппо?
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09.03.2026 08:23 Відповісти
Московіти радіють зходженню на них благодатного вогню з Мирної України, за злочини орків в Україні, з 2014 року!!! Іхтамнєти задоволені!!
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09.03.2026 08:35 Відповісти
А чого дрони Мацкву оминули? Судячи по мапі - Мацква ближче, ніж Новгород.

Знов якісь каламутні договірняки?
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09.03.2026 08:37 Відповісти
Щоб шиби в якомусь курятнику вибило та пару кацапів поплакали в Тік-Току ?
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09.03.2026 08:51 Відповісти
Москву зараз чіпати нема жодного сенсу. Туди стягнули ППО і ефективність ударів дуже низька. Краще бити по реально важливих військових та господарських обєктах. Кацапи не здатні захистити все, але тотально залежать від провінції. 70% усіх товарних та продуктових складів ********** знаходяться в московській губернії і вони майже беззахисні. Таким чином можна відносно дешево досягти значно дієвіших результатів по знищенню економіки ********** та їх військових модливостей. До москви черга дійде, а зраз дієвіше коли з 10 по обєктам влучає 8, а не 2 з 10 по москві.
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09.03.2026 09:42 Відповісти
Был Новгород великий, стал побитый....
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09.03.2026 08:53 Відповісти
Велика Новгородська республіка після 1000 літньої окупації нарешті повинна вигнати лаптєногих і виголосити незалежність.
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09.03.2026 10:09 Відповісти
продукція "Акрону" - нітрат аммонію, аміак, азотна кислота, карбмід, метанол. Все це прекурсори для виробництва військової вибухівки.
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09.03.2026 10:42 Відповісти
нітрат - аммонію
хана - заводу
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09.03.2026 12:20 Відповісти
з чого такий висновок? Це виробництво займає площу у 500 гектарів, тому знищити його навіть десятком дронів не реально. Порушити певні технологічні процеси та вивести з ладу окреме обладнання, що призведе до тимчасової зупинки окремих виробничіх процесів - можливо.
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09.03.2026 12:28 Відповісти
 
 