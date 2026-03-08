Наслідки удару дронів по нафтобазі в Армавірі. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Супутниковий знімок, зроблений 8 березня, зафіксував наслідки удару українських дронів по нафтобазі в Армавір у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, на фотографії високої якості, зробленій 8 березня, видно щонайменше один знищений резервуар із паливом.





За попередніми даними, удар припав по накопичувально-перевалочній базі "Південної нафтової компанії".

Повідомляється, що рятувальникам удалося локалізувати пожежу на площі 700 квадратних метрів. Про жертв і поранених російська влада не повідомляла.

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Раніше повідомлялося, що на нафтобазі в місті Армавір Краснодарського краю РФ сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників.

Що передувало?

Як повідомлялося, у ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.

У ніч на 28 лютого у станиці Новоминській Канівського району Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод. Оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів.

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