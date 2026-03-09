Разоблачены лица, организовавшие работу предприятия на оккупированной Донетчине и финансировавшие бюджет РФ

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ разоблачили группу лиц, которые организовали работу предприятия на временно оккупированной территории Донецкой области и фактически работали на экономику государства-агрессора. Двум лицам сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, после оккупации предприятие перерегистрировали сначала по так называемому законодательству "ДНР", а затем - по законодательству РФ. Оно продолжило хозяйственную деятельность, поставляло стальную продукцию российским государственным предприятиям и платило налоги в бюджет РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Организатором схемы является гражданин Украины, который привлек сообщника и назначил его директором предприятия "Фирма "Ви-Ва". Тот руководил работой компании в Донецке, тогда как общий контроль осуществлял организатор, находясь на подконтрольной Украине территории.

В 2024–2025 годах предприятие полностью работало в правовом поле РФ: платило налоги через российское казначейство и Федеральную налоговую службу, проводило финансовые операции через государственный "Промсвязьбанк" и поставляло продукцию предприятию "ГУП ДНР "Винтер", созданному оккупационными властями. Всего перечислено более 1,6 миллиона российских рублей налогов и других платежей.

Также установлено, что работникам предприятия, которые участвовали в боевых действиях против Украины, организовывали дополнительные выплаты.

Проведены обыски в Днепре и Днепропетровской области по местам проживания подозреваемых, а также в их офисных и складских помещениях. Изъяты документы, мобильные телефоны и техника, подтверждающие противоправную деятельность.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие причастные лица.

