Викрито осіб, які організували роботу підприємства на окупованій Донеччині та фінансували бюджет РФ

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрили групу осіб, які організували роботу підприємства на тимчасово окупованій території Донецької області та фактично працювали на економіку держави-агресора. Двом особам повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, після окупації підприємство перереєстрували спочатку за так званим законодавством "ДНР", а згодом - за законодавством РФ. Воно продовжило господарську діяльність, постачало сталеву продукцію російським державним підприємствам та сплачувало податки до бюджету РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Організатором схеми є громадянин України, який залучив спільника та призначив його директором підприємства "Фирма "Ви-Ва". Той керував роботою компанії у Донецьку, тоді як загальний контроль здійснював організатор, перебуваючи на підконтрольній Україні території.

У 2024–2025 роках підприємство повністю працювало в правовому полі РФ: сплачувало податки через російське казначейство та Федеральну податкову службу, проводило фінансові операції через державний "Промсвязьбанк" і постачало продукцію підприємству "ГУП ДНР "Винтер", створеному окупаційною владою. Загалом перераховано понад 1,6 мільйона російських рублів податків та інших платежів.

Також встановлено, що працівникам підприємства, які брали участь у бойових діях проти України, організовували додаткові виплати.

Проведено обшуки у Дніпрі та Дніпропетровській області за місцями проживання підозрюваних, а також у їхніх офісних і складських приміщеннях. Вилучено документи, мобільні телефони та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи.

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