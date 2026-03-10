РУС
Новости
1 855 12

Украина в топ-10 армий мира по численности – рейтинг Military Balance 2026

Оборонный бюджет Украины на 2025 год оценили в $44,4 млрд

От генералов высшего уровня до солдат на передовой - человеческий ресурс остается одним из главных факторов, определяющих способность вооруженных сил государства влиять на геополитическую ситуацию.

Издание Business Insider проанализировало отчет Международного института стратегических исследований "Военный баланс 2026 года" и составило рейтинг армий мира по численности. Также авторы материала назвали размер оборонных бюджетов на основе данных за 2025 год, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Лидерство в рейтинге занимает Китай. Численность Национально-освободительной армии составляет 2 миллиона 35 тысяч человек. В то же время оборонный бюджет страны достигает $251,3 миллиарда.

Украина заняла 6 место в списке. Численность Вооруженных сил оценили в 677 тысяч человек. Оборонный бюджет – $44,4 миллиарда

В то же время Россия оказалась на 5 месте с 1 миллионом 264 тысячами военных. Оборонный бюджет оккупантов составляет $161,2 миллиарда.

Крупнейшие армии мира

  • Китай
  • Индия
  • США
  • Северная Корея
  • Россия
  • Украина
  • Пакистан
  • Иран
  • Эфиопия
  • Южная Корея

"Важную роль в глобальных военных действиях играют также технологии, численность и уровень развития военно-воздушных сил и военно-морского флота, возможности десантирования наземных сил, системы управления и контроля, а также ядерные силы, которые вместе формируют военную мощь. Более крупные и более современные вооруженные силы требуют больших государственных расходов", – добавляет автор.

Автор: 

армия (500) Китай (1109) россия (22446) Украина (5596)
Топ комментарии
+3
Тут і дурнику ясно , тому що в рашці тупо народу в 10 разів більше чим в Україні але сирок воює як і рашка, м'ясом, але його стає все менше і менше..
10.03.2026 13:07 Ответить
+2
А в рейтингу самостійного забезпечення армії на якому місці?
10.03.2026 12:46 Ответить
+2
А яка загальна кількість населення в країнах?)

Бо у нас загальна кількість населення під 25 млн і того у нас військових на душу населення мабуть найбільше на планеті
10.03.2026 12:46 Ответить
Але Сирський постійно скаржиться на трьох-, п'яти-, десятикратну перевагу ворога.
10.03.2026 12:42 Ответить
10.03.2026 13:07 Ответить
Чому в 10 ...? Пиши в 20 - не соромся ...))
10.03.2026 13:28 Ответить
10.03.2026 12:46 Ответить
Взагалі самостійного забезпечення держави (але це іпсо звісно). Армії ж воюють як частини держав, а не окремо.
10.03.2026 13:05 Ответить
10.03.2026 12:46 Ответить
Хотілось би знати - яка Україна в рейтингу країн з найбільшою втратою населення за останні 4 роки!
10.03.2026 13:37 Ответить
Ефіоп вашу мать,який дурень ці рейтинги видумує
10.03.2026 12:46 Ответить
"Китайці мають величезну армію" - хахаха, там тупо м'яса багато.
"Українці в топ за чисельністю" - оо, ми друга армія світу.
10.03.2026 13:03 Ответить
А ******** оснащенням і технологічністю на якому місці? Кількістю нічого не зробиш якщо вона погано забезпечена (це не стосується тих країн де м'яса багато ще)
10.03.2026 13:06 Ответить
Досить високі рейтинги, але нажаль ЗСУ в своїй радянській ментальності, особливо у вищому керівництві, не зазнали жодних змін.
10.03.2026 13:30 Ответить
Чисельність Збройних сил оцінили в 677 тисяч осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3604474
а за рік до цього -
"Станом на 2025 рік, за даними The Military Balance 2025, Global Firepower та за оцінкою президента України Зеленського, чисельність Збройних сил України коливається в межах 880-990 тисяч військових.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/202512
10.03.2026 13:31 Ответить
 
 