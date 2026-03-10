Украина в топ-10 армий мира по численности – рейтинг Military Balance 2026
От генералов высшего уровня до солдат на передовой - человеческий ресурс остается одним из главных факторов, определяющих способность вооруженных сил государства влиять на геополитическую ситуацию.
Издание Business Insider проанализировало отчет Международного института стратегических исследований "Военный баланс 2026 года" и составило рейтинг армий мира по численности. Также авторы материала назвали размер оборонных бюджетов на основе данных за 2025 год, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Лидерство в рейтинге занимает Китай. Численность Национально-освободительной армии составляет 2 миллиона 35 тысяч человек. В то же время оборонный бюджет страны достигает $251,3 миллиарда.
Украина заняла 6 место в списке. Численность Вооруженных сил оценили в 677 тысяч человек. Оборонный бюджет – $44,4 миллиарда
В то же время Россия оказалась на 5 месте с 1 миллионом 264 тысячами военных. Оборонный бюджет оккупантов составляет $161,2 миллиарда.
Крупнейшие армии мира
- Китай
- Индия
- США
- Северная Корея
- Россия
- Украина
- Пакистан
- Иран
- Эфиопия
- Южная Корея
"Важную роль в глобальных военных действиях играют также технологии, численность и уровень развития военно-воздушных сил и военно-морского флота, возможности десантирования наземных сил, системы управления и контроля, а также ядерные силы, которые вместе формируют военную мощь. Более крупные и более современные вооруженные силы требуют больших государственных расходов", – добавляет автор.
