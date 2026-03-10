Україна у топ-10 армій світу за чисельністю - рейтинг Military Balance 2026

Від генералів найвищого рівня до солдатів на передовій - людський ресурс залишається одним із головних чинників, що визначає спроможність збройних сил держави впливати на геополітичну ситуацію.

Видання Business Insider проаналізувало звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень "Військовий баланс 2026 року" та склало рейтинг армій світу за чисельністю. Також автори матеріалу назвали розмір оборонних бюджетів на основі даних за 2025 рік, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Лідерство в рейтингу займає Китай. Чисельність Національно-визвольної армії становить 2 мільйона 35 тисяч осіб. Водночас оборонний бюджет країни сягає $251.3 мільярда.

Україна посіла 6 місце у списку. Чисельність Збройних сил оцінили в 677 тисяч осіб. Оборонний бюджет – $44.4 мільярда

Водночас Росія опинилася на 5 місці з 1 мільйоном 264 тисячами військових. Оборонний бюджет окупантів становить $161.2 мільярда.

Найбільші армії світу

Китай

Індія

США

Північна Корея

Росія

Україна

Пакистан

Іран

Ефіопія

Південна Корея

"Важливу роль у глобальних військових діях відіграють також технології, чисельність і рівень розвитку військово-повітряних сил та військово-морського флоту, можливості десантування наземних сил, системи управління та контролю, а також ядерні сили, які разом формують військову міць. Більші та більш сучасні збройні сили вимагають більших державних витрат", – додає автор.