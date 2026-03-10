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Україна у топ-10 армій світу за чисельністю - рейтинг Military Balance 2026

Оборонний бюджет України за 2025 рік оцінили в $44.4 млрд

Від генералів найвищого рівня до солдатів на передовій - людський ресурс залишається одним із головних чинників, що визначає спроможність збройних сил держави впливати на геополітичну ситуацію.

Видання Business Insider проаналізувало звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень "Військовий баланс 2026 року" та склало рейтинг армій світу за чисельністю. Також автори матеріалу назвали розмір оборонних бюджетів на основі даних за 2025 рік, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Лідерство в рейтингу займає Китай. Чисельність Національно-визвольної армії становить 2 мільйона 35 тисяч осіб. Водночас оборонний бюджет країни сягає $251.3 мільярда.

Україна посіла 6 місце у списку. Чисельність Збройних сил оцінили в 677 тисяч осіб. Оборонний бюджет – $44.4 мільярда

Водночас Росія опинилася на 5 місці з 1 мільйоном 264 тисячами військових. Оборонний бюджет окупантів становить $161.2 мільярда.

Найбільші армії світу

  • Китай
  • Індія
  • США
  • Північна Корея
  • Росія
  • Україна
  • Пакистан
  • Іран
  • Ефіопія
  • Південна Корея

"Важливу роль у глобальних військових діях відіграють також технології, чисельність і рівень розвитку військово-повітряних сил та військово-морського флоту, можливості десантування наземних сил, системи управління та контролю, а також ядерні сили, які разом формують військову міць. Більші та більш сучасні збройні сили вимагають більших державних витрат", – додає автор.

Автор: 

армія (3727) Китай (5281) росія (70431) Україна (7423)
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Топ коментарі
+3
Тут і дурнику ясно , тому що в рашці тупо народу в 10 разів більше чим в Україні але сирок воює як і рашка, м'ясом, але його стає все менше і менше..
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10.03.2026 13:07 Відповісти
+2
А в рейтингу самостійного забезпечення армії на якому місці?
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10.03.2026 12:46 Відповісти
+2
А яка загальна кількість населення в країнах?)

Бо у нас загальна кількість населення під 25 млн і того у нас військових на душу населення мабуть найбільше на планеті
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10.03.2026 12:46 Відповісти
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Але Сирський постійно скаржиться на трьох-, п'яти-, десятикратну перевагу ворога.
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10.03.2026 12:42 Відповісти
Тут і дурнику ясно , тому що в рашці тупо народу в 10 разів більше чим в Україні але сирок воює як і рашка, м'ясом, але його стає все менше і менше..
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10.03.2026 13:07 Відповісти
Чому в 10 ...? Пиши в 20 - не соромся ...))
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10.03.2026 13:28 Відповісти
До великої війни на росії проживало 142 мільйона це з Кримом ,в Україні 43 мільйони ,тому хоч думай що пишеш.
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10.03.2026 14:49 Відповісти
А в рейтингу самостійного забезпечення армії на якому місці?
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10.03.2026 12:46 Відповісти
Взагалі самостійного забезпечення держави (але це іпсо звісно). Армії ж воюють як частини держав, а не окремо.
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10.03.2026 13:05 Відповісти
По самообеспечению мы первые в рейтинге...это факт
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10.03.2026 14:44 Відповісти
А яка загальна кількість населення в країнах?)

Бо у нас загальна кількість населення під 25 млн і того у нас військових на душу населення мабуть найбільше на планеті
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10.03.2026 12:46 Відповісти
Ефіоп вашу мать,який дурень ці рейтинги видумує
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10.03.2026 12:46 Відповісти
"Китайці мають величезну армію" - хахаха, там тупо м'яса багато.
"Українці в топ за чисельністю" - оо, ми друга армія світу.
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10.03.2026 13:03 Відповісти
А ******** оснащенням і технологічністю на якому місці? Кількістю нічого не зробиш якщо вона погано забезпечена (це не стосується тих країн де м'яса багато ще)
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10.03.2026 13:06 Відповісти
Досить високі рейтинги, але нажаль ЗСУ в своїй радянській ментальності, особливо у вищому керівництві, не зазнали жодних змін.
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10.03.2026 13:30 Відповісти
Чисельність Збройних сил оцінили в 677 тисяч осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3604474
а за рік до цього -
"Станом на 2025 рік, за даними The Military Balance 2025, Global Firepower та за оцінкою президента України Зеленського, чисельність Збройних сил України коливається в межах 880-990 тисяч військових.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/202512
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10.03.2026 13:31 Відповісти
 
 