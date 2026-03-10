Российская экономика на грани краха, - комиссар ЕС по санкциям О’Салливан
Еврокомиссар по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что экономика России находится в катастрофическом состоянии и может столкнуться с кризисом, подобным финансовому обвалу 1998 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Одни только санкции не могут остановить российскую войну против Украины, но я абсолютно уверен, что четыре года санкций оказали значительное влияние. Российская экономика находится в катастрофическом состоянии. Все экономические индикаторы мигают красным", - заявил он.
И добавил, что РФ скатываетсяв рецессию, испытывает серьезные проблемы с государственными финансами, инфляцией и очень высокими процентными ставками. Кроме того, российские банки сидят на плохих кредитах, которые промышленность была вынуждена взять для финансирования военной экономики, и теперь предприятия не могут их обслуживать.
В ЕС предупредили о "моменте Хемингуэя" для экономики России
"Россия стоит на пороге финансового краха, подобного кризису 1998 года. Конечно, диктатор, полный решимости продолжать войну любой ценой, может именно так и поступить. Но рано или поздно ситуация станет невыносимой", - убежден ирландский дипломат.
О'Салливан вспомнил о так называемом "моменте Хемингуэя" – на вопрос о том, как наступает банкротство, Эрнест Хемингуэй якобы ответил: "Сначала очень медленно, а потом очень быстро". Комиссар ЕС по санкциям убежден, что это касается и России.
"Я считаю, что российская экономика упадет сначала очень медленно, а потом очень быстро. Мы просто не знаем точно, когда наступит этот момент Хемингуэя", - сказал он.
