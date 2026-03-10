РУС
Российская экономика на грани краха, - комиссар ЕС по санкциям О’Салливан

Экономика РФ может обвалиться как в 1998 году – комиссар ЕС

Еврокомиссар по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что экономика России находится в катастрофическом состоянии и может столкнуться с кризисом, подобным финансовому обвалу 1998 года.

"Одни только санкции не могут остановить российскую войну против Украины, но я абсолютно уверен, что четыре года санкций оказали значительное влияние. Российская экономика находится в катастрофическом состоянии. Все экономические индикаторы мигают красным", - заявил он.

И добавил, что РФ скатываетсяв рецессию, испытывает серьезные проблемы с государственными финансами, инфляцией и очень высокими процентными ставками. Кроме того, российские банки сидят на плохих кредитах, которые промышленность была вынуждена взять для финансирования военной экономики, и теперь предприятия не могут их обслуживать.

В ЕС предупредили о "моменте Хемингуэя" для экономики России

"Россия стоит на пороге финансового краха, подобного кризису 1998 года. Конечно, диктатор, полный решимости продолжать войну любой ценой, может именно так и поступить. Но рано или поздно ситуация станет невыносимой", - убежден ирландский дипломат.

О'Салливан вспомнил о так называемом "моменте Хемингуэя" – на вопрос о том, как наступает банкротство, Эрнест Хемингуэй якобы ответил: "Сначала очень медленно, а потом очень быстро". Комиссар ЕС по санкциям убежден, что это касается и России.

"Я считаю, что российская экономика упадет сначала очень медленно, а потом очень быстро. Мы просто не знаем точно, когда наступит этот момент Хемингуэя", - сказал он.

+6
Ще один абдристович ...Ви ще більше купуйте в кацапів єнергоносіїв
10.03.2026 13:36 Ответить
+5
та так ще розкажи казочку про кацапські ракети які мають скінчитися через 2-3 неділі
10.03.2026 13:35 Ответить
+5
Пишуть, що тримісячне подорожчання нафти виправить цю ситуацію.
10.03.2026 13:37 Ответить
Це вже буде відвертим плагіатом.
10.03.2026 13:39 Ответить
ага, ага, з понеділка.
10.03.2026 13:36 Ответить
Краще до 1991 року 🤔😁
10.03.2026 13:44 Ответить
Рудий покидьок вже рятує((Саліване,Саліване,що ви там робите,аналізаторі хєрові(((
10.03.2026 13:36 Ответить
ХЕХЕХЕ

У них є Трамп у чувак старається на всі гроші - ТОЧНО зніме санкції, і можливо ще і почав війну так щоб нафта стала під 100

бо бабосікі які в нього вклали треба відробляти а це десятки міліардів якщо не під сотню
10.03.2026 13:36 Ответить
На жаль, тільки звучить оптимістично!
10.03.2026 13:39 Ответить
Да конечно,спокойно торгуют золотом,нефтью,спокойно гоняют баксы по банкам,которых до сих пор не отключили от свифта,спокойно покупают на западе комплектующие для ракет и западных политиков,крах как же.
10.03.2026 13:40 Ответить
Тому Трамп скасовує рашці санкції на тлі здорожчення нафти.
10.03.2026 13:41 Ответить
Нафта знову в ціні - комісар це не бере до уваги?
10.03.2026 13:41 Ответить
Санкції діють лише на папері. Необхідно блокувати або конфісковувати свинячі танкери.
10.03.2026 13:44 Ответить
З такими цінами на нафту їм нічого не загрожує.
10.03.2026 13:45 Ответить
о!
саліван? холуй байдена?
дружбан дєрьмачини?
10.03.2026 13:47 Ответить
А яка відстань до цієї межі, до неї ще з 2014 року ніяк не дійдуть?
10.03.2026 13:47 Ответить
Якби не трамп - то може б і був крах економіки.
10.03.2026 13:52 Ответить
І що обвал економіки в 1998 році якось завадив наступній війні в Чечні? Так і зараз - війні обвал економіки кацапстану не завадить сильно, не мрійте!
10.03.2026 14:01 Ответить
Процес повернення економіки ********** до стану "Три Г" (Госплан, Госснаб, Госрєзєрв" завершується. Населення лише в чотирьох містах ********** за 35 років з моменту розвалу совка "посмакувало" відносно цивілізованим життям. Решта країни досі в стані розрухи. То ж для переважної більшості населення все що відбувається не має практичного значення бо нічого для них принципово не змінилось. Ну хіба що можна утилізувати за гроші чоловіка-алкоголіка, безробітного сина-геймера і наркомана та злочинців з тюрем та колоній на війні. Ми не стріляємо по москві, пітеру, новосибірську та владивостоку. Якби ми "стирали" ці міста, так як вони "стирають" Харків, Київ, Суми, Дніпро то ********* відразу б побачив війну не очима соловйова і скабєєвой, а власними. І скавчали б на всі голоси. А так лише поступово дорожчає життя і вони ладні "трошки потерпіти". Кумулятивний ефект все одно їх дістане. Думаю що наприкінці 2027. Далі обвал, хаос і громадянська війна за ресурси всередині **********. А нам що? Нам зараз "своє робить" - знищувати окупантів всіма доступними засобами та способами.
10.03.2026 14:03 Ответить
А що це за таємничі 4 міста?
Вже чотири роки як...
10.03.2026 14:13 Ответить
Клоуни не тільки в Україні
10.03.2026 14:19 Ответить
Українці й так з 2022 року знають, що в наступному році російська економіка обвалиться. Не бачу сенсу це щороку повторювати. Ми ж нація розумних людей, а не такі, яких можна пропагандою годувати.
