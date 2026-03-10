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Новини Стан російської економіки
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Російська економіка на межі краху, - комісар ЄС з питань санкцій О’Салліван

Економіка РФ може обвалитися як у 1998 році – комісар ЄС

Єврокомісар з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що економіка Росії перебуває у катастрофічному стані та може зіткнутися з кризою, подібною до фінансового обвалу 1998 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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"Одні лише санкції не можуть зупинити російську війну проти України, але я абсолютно впевнений, що чотири роки санкцій мали значний вплив. Російська економіка перебуває в катастрофічному стані. Всі економічні індикатори мигають червоним", - заявив він.

Та додав,  що РФ котиться в рецесію, зазнає серйозних проблем з державними фінансами, інфляцією і дуже високими процентними ставками. Крім того, російські банки сидять на поганих кредитах, які промисловість була змушена взяти для фінансування військової економіки, і тепер підприємства не можуть їх обслуговувати.

У ЄС попередили про "момент Хемінгуея" для економіки Росії

"Росія стоїть на порозі фінансового краху, подібного до кризи 1998 року. Звичайно, диктатор, сповнений рішучості продовжувати війну за будь-яку ціну, може саме так і вчинити. Але рано чи пізно ситуація стане нестерпною", - переконаний ірландський дипломат.

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О'Салліван згадав про так званий "момент Хемінгуея" - на питання про те, як настає банкрутство, Ернест Хемінгуей нібито відповів: "Спочатку дуже повільно, а потім дуже швидко". Комісар ЄС з санкцій переконаний, що це стосується і Росії.

"Я вважаю, що російська економіка впаде спочатку дуже повільно, а потім дуже швидко. Ми просто не знаємо точно, коли настане цей момент Хемінгуея", - сказав він.

Автор: 

росія (70431) економіка (1080)
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Топ коментарі
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Ще один абдристович ...Ви ще більше купуйте в кацапів єнергоносіїв
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10.03.2026 13:36 Відповісти
+10
та так ще розкажи казочку про кацапські ракети які мають скінчитися через 2-3 неділі
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10.03.2026 13:35 Відповісти
+10
Це вже буде відвертим плагіатом.
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10.03.2026 13:39 Відповісти
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та так ще розкажи казочку про кацапські ракети які мають скінчитися через 2-3 неділі
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10.03.2026 13:35 Відповісти
Це вже буде відвертим плагіатом.
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10.03.2026 13:39 Відповісти
Ще один абдристович ...Ви ще більше купуйте в кацапів єнергоносіїв
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10.03.2026 13:36 Відповісти
ага, ага, з понеділка.
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10.03.2026 13:36 Відповісти
Краще до 1991 року 🤔😁
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10.03.2026 13:44 Відповісти
Рудий покидьок вже рятує((Саліване,Саліване,що ви там робите,аналізаторі хєрові(((
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10.03.2026 13:36 Відповісти
ХЕХЕХЕ

У них є Трамп у чувак старається на всі гроші - ТОЧНО зніме санкції, і можливо ще і почав війну так щоб нафта стала під 100

бо бабосікі які в нього вклали треба відробляти а це десятки міліардів якщо не під сотню
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10.03.2026 13:36 Відповісти
Пишуть, що тримісячне подорожчання нафти виправить цю ситуацію.
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10.03.2026 13:37 Відповісти
Мої кацапор....ські методички? А це ви з якого кацап....ського пальця висмоктали? Лікуйтесь.
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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10.03.2026 15:03 Відповісти
Так трамп й почав агресію для того щоб допомогти х7йлу та його режиму.
П. С. Сподіваюсь що я помиляюсь.
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10.03.2026 15:04 Відповісти
На жаль, тільки звучить оптимістично!
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10.03.2026 13:39 Відповісти
Да конечно,спокойно торгуют золотом,нефтью,спокойно гоняют баксы по банкам,которых до сих пор не отключили от свифта,спокойно покупают на западе комплектующие для ракет и западных политиков,крах как же.
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10.03.2026 13:40 Відповісти
Тому Трамп скасовує рашці санкції на тлі здорожчення нафти.
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10.03.2026 13:41 Відповісти
Нафта знову в ціні - комісар це не бере до уваги?
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10.03.2026 13:41 Відповісти
Санкції діють лише на папері. Необхідно блокувати або конфісковувати свинячі танкери.
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10.03.2026 13:44 Відповісти
З такими цінами на нафту їм нічого не загрожує.
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10.03.2026 13:45 Відповісти
о!
саліван? холуй байдена?
дружбан дєрьмачини?
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10.03.2026 13:47 Відповісти
Это другой европейский.
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10.03.2026 14:51 Відповісти
А яка відстань до цієї межі, до неї ще з 2014 року ніяк не дійдуть?
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10.03.2026 13:47 Відповісти
Якби не трамп - то може б і був крах економіки.
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10.03.2026 13:52 Відповісти
І що обвал економіки в 1998 році якось завадив наступній війні в Чечні? Так і зараз - війні обвал економіки кацапстану не завадить сильно, не мрійте!
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10.03.2026 14:01 Відповісти
Процес повернення економіки ********** до стану "Три Г" (Госплан, Госснаб, Госрєзєрв" завершується. Населення лише в чотирьох містах ********** за 35 років з моменту розвалу совка "посмакувало" відносно цивілізованим життям. Решта країни досі в стані розрухи. То ж для переважної більшості населення все що відбувається не має практичного значення бо нічого для них принципово не змінилось. Ну хіба що можна утилізувати за гроші чоловіка-алкоголіка, безробітного сина-геймера і наркомана та злочинців з тюрем та колоній на війні. Ми не стріляємо по москві, пітеру, новосибірську та владивостоку. Якби ми "стирали" ці міста, так як вони "стирають" Харків, Київ, Суми, Дніпро то ********* відразу б побачив війну не очима соловйова і скабєєвой, а власними. І скавчали б на всі голоси. А так лише поступово дорожчає життя і вони ладні "трошки потерпіти". Кумулятивний ефект все одно їх дістане. Думаю що наприкінці 2027. Далі обвал, хаос і громадянська війна за ресурси всередині **********. А нам що? Нам зараз "своє робить" - знищувати окупантів всіма доступними засобами та способами.
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10.03.2026 14:03 Відповісти
А що це за таємничі 4 міста?
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10.03.2026 14:16 Відповісти
В тексті перераховані.
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10.03.2026 14:29 Відповісти
З великих забута Казань. Ну і Єкатеринбург звичайно, а також Нижній Новгород і Краснодар.
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10.03.2026 14:41 Відповісти
У них, схоже, досі міста відрізняються за "категорією спостачання". Москва, та ще три, зрозуміло за 1 категорією. Решта 2, 3, 4, або взагалі ніяка - "виживайте самі і не морочте голову начальству".
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10.03.2026 15:20 Відповісти

Вже чотири роки як...
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10.03.2026 14:13 Відповісти
Клоуни не тільки в Україні
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10.03.2026 14:19 Відповісти
Українці й так з 2022 року знають, що в наступному році російська економіка обвалиться. Не бачу сенсу це щороку повторювати. Ми ж нація розумних людей, а не такі, яких можна пропагандою годувати.
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10.03.2026 14:22 Відповісти
Нічого страшного, ось рудий агент підсуєтився з цінами на нафту, а ще санкції зніме і буде другу ********* щастя.
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10.03.2026 15:00 Відповісти
Та хєр з нею,з економікою паРаші.Хай вона колеться по самі помідори.Скоріше б!
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10.03.2026 15:25 Відповісти
кацапам і без економіки добре -- навіть і не помітять коли вона гигнеться.
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10.03.2026 17:09 Відповісти
У вас уже и Путин здох раза три. И Раша развалилась. И экономика не на ладан дышит. А она все стоит. И на мировую политическую арену возвращается. И трамп уже с ней советуется. Не обольщайтесь и не дурите сами себя. Вооружайтесь по максимуму. Мгновенно наращивайте свою силу и мощь! Чтоб мир увидел ваш потенциал стать могущественным союзом. Реально, но не в бесконечном трепе. Тогда вам не нужно будет ждать не смерти путлера, не развала раши. Ваша реальная сила решит все спорные вопросы в вашу пользу. А пока вы для раши маленький, слабенький союз, забитая, запуганная окраина. Которая все старается уходить Трампу - другу путина.
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10.03.2026 19:53 Відповісти
 
 