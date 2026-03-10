Російська економіка на межі краху, - комісар ЄС з питань санкцій О’Салліван
Єврокомісар з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що економіка Росії перебуває у катастрофічному стані та може зіткнутися з кризою, подібною до фінансового обвалу 1998 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Одні лише санкції не можуть зупинити російську війну проти України, але я абсолютно впевнений, що чотири роки санкцій мали значний вплив. Російська економіка перебуває в катастрофічному стані. Всі економічні індикатори мигають червоним", - заявив він.
Та додав, що РФ котиться в рецесію, зазнає серйозних проблем з державними фінансами, інфляцією і дуже високими процентними ставками. Крім того, російські банки сидять на поганих кредитах, які промисловість була змушена взяти для фінансування військової економіки, і тепер підприємства не можуть їх обслуговувати.
У ЄС попередили про "момент Хемінгуея" для економіки Росії
"Росія стоїть на порозі фінансового краху, подібного до кризи 1998 року. Звичайно, диктатор, сповнений рішучості продовжувати війну за будь-яку ціну, може саме так і вчинити. Але рано чи пізно ситуація стане нестерпною", - переконаний ірландський дипломат.
О'Салліван згадав про так званий "момент Хемінгуея" - на питання про те, як настає банкрутство, Ернест Хемінгуей нібито відповів: "Спочатку дуже повільно, а потім дуже швидко". Комісар ЄС з санкцій переконаний, що це стосується і Росії.
"Я вважаю, що російська економіка впаде спочатку дуже повільно, а потім дуже швидко. Ми просто не знаємо точно, коли настане цей момент Хемінгуея", - сказав він.
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У них є Трамп у чувак старається на всі гроші - ТОЧНО зніме санкції, і можливо ще і почав війну так щоб нафта стала під 100
бо бабосікі які в нього вклали треба відробляти а це десятки міліардів якщо не під сотню
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
П. С. Сподіваюсь що я помиляюсь.
саліван? холуй байдена?
дружбан дєрьмачини?
Вже чотири роки як...