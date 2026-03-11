Зеленский заявил о риске Третьей мировой войны из-за конфликтов в мире

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке и риском масштабного глобального конфликта.

об этом говорится в интервью главы государства ирландскому блогеру Кейлину Робертсону, которое он анонсировал в соцсети X.

Украинский глава отметил, что еще год назад предупреждал об опасности эскалации во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский предупреждал о риске мировой войны

По словам Зеленского, во время одной из встреч он обращал внимание американской стороны на возможные глобальные последствия войны.

"Я сказал, что у нас будет Третья мировая война. Президент меня не услышал", — вспомнил Зеленский, говоря о своем разговоре с Трампом.

Глава государства подчеркнул, что нынешние конфликты могут выйти за пределы региональных противостояний и перерасти в значительно более масштабный конфликт.

Украинский опыт важен для партнеров

Зеленский также подчеркнул, что современная война не ограничивается только использованием дронов и ракет, и мир пока не готов к такому масштабу противостояния.

Президент добавил, что сейчас Украина имеет значительный военный опыт, который интересует партнеров. По его словам, сейчас США обращаются к Украине за помощью в вопросах безопасности.

В то же время он напомнил, что еще в прошлом году во время переговоров в Белом доме украинской стороне говорили об отсутствии у Киева достаточных возможностей влияния и призывали быть благодарными за поддержку.

Ранее Зеленский отметил, что Украина предлагала США передать свои технологии и дроны для борьбы с иранскими беспилотниками. По его словам, соглашение "Drone Deal" пока не подписали, а отложили.

По словам президента, это предложение до сих пор актуально. Соглашение предусматривает передачу американской стороне украинских разработок и технологий в сфере беспилотников.