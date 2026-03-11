РУС
Зеленский заявил о риске Третьей мировой войны из-за конфликтов в мире

Зеленский о Третьей мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке и риском масштабного глобального конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью главы государства ирландскому блогеру Кейлину Робертсону, которое он анонсировал в соцсети X.

Украинский глава отметил, что еще год назад предупреждал об опасности эскалации во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский предупреждал о риске мировой войны

По словам Зеленского, во время одной из встреч он обращал внимание американской стороны на возможные глобальные последствия войны.

"Я сказал, что у нас будет Третья мировая война. Президент меня не услышал", — вспомнил Зеленский, говоря о своем разговоре с Трампом.

Глава государства подчеркнул, что нынешние конфликты могут выйти за пределы региональных противостояний и перерасти в значительно более масштабный конфликт.

Украинский опыт важен для партнеров

Зеленский также подчеркнул, что современная война не ограничивается только использованием дронов и ракет, и мир пока не готов к такому масштабу противостояния.

Президент добавил, что сейчас Украина имеет значительный военный опыт, который интересует партнеров. По его словам, сейчас США обращаются к Украине за помощью в вопросах безопасности.

В то же время он напомнил, что еще в прошлом году во время переговоров в Белом доме украинской стороне говорили об отсутствии у Киева достаточных возможностей влияния и призывали быть благодарными за поддержку.

Ранее Зеленский отметил, что Украина предлагала США передать свои технологии и дроны для борьбы с иранскими беспилотниками. По его словам, соглашение "Drone Deal" пока не подписали, а отложили. 

По словам президента, это предложение до сих пор актуально. Соглашение предусматривает передачу американской стороне украинских разработок и технологий в сфере беспилотников.

+19
"Я сказав, що у нас буде Третя світова війна. Президент мене не почув", - згадав Зеленський, говорячи про свою розмову з Трампом......Ну нарешті! Тепер світ може зітхнути з полегшенням: у нас з'явився власний геополітичний Месія та спадкоємець Баби Вангив одному флаконі !!! Заява зеленського про те, що він ,,попереджав Трампа про Третю світову, але той його не почув'', заслуговує на окремий постамент у музеї світового нахабства і цинізму. Яка трагедія! Яке нерозуміння генія! Людина, яка проспала катастрофу під власним носом, яка власноруч вимкнула сирени під своіми вікнами у лютому 2022-го тепер приміряє мантію пророка і зверхньо повчає лідерів наддержав., вдаючи з себе єдиного зрячого в кімнаті ! Давайте порівняємо ,,пророцтва'' з реальною глухотою,,пророка'':Де була ця його пророча мудрість, коли на стіл лягали 56 офіційних попереджень про неминуче вторгнення? Де був цей стратегічний слух, коли 26 разів лише США тицяли його носом у карти з напрямками ударів? Директор ЦРУ Вільям Бернс особисто приїжджав до Києва, як до важкого підлітка, намагаючись достукатися до реальності, але наш ,,провидець'' був надто зайнятий ігноруванням очевидного. Банкова працювала тоді в режимі ,,анестезії'' для народу. Якщо згадати і подивитись, то ми побачимо, що контраст між реальністю та тим, що вливали у вуха українцям, був просто нищівний:
💥Зеленський (січень 2022): ,.,,У травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли''. Це в той час, коли 26 попереджень лише від США вже кричали про катастрофу
💥Михайло Подоляк (лютий 2022): Називав дані західних розвідок про вторгнення ,,психологічним тиском'' і ,,спробами посіяти паніку''.
💥Олексій Данілов (секретар РНБО): Стверджував, що ,,ситуація під контролем'' і ,,ми не бачимо підготовки'', поки ворожі танки вже з аправлялися на кордоні.
Це виглядає як жалюгідне неподобство: президент, до якого прем'єр Британії та держсекретар США і інші світові лідери прилітали лише для того, щоб переконатися, чи він взагалі в адекваті і чи він взагалі розуміє значення слова ,,війна'' і що це таке, тепер намагається виставити себе жертвою західної глухоти, і корчить із себе провидця. Коли британський прем'єр намагався з'ясувати, чому Київ не готується і не риє окопи, а готує відосики про спокій, і коли західні партнери благали почати мобілізацію , Банкова звинувачувала їх у ,,нагнітанні'', а наш ,,пророк'' просто відмахувався.... Тому, сьогоднішні повчання Трампа - це не про стратегію, це про клінічну втрату пам'яті. Неможливо грати роль Капітана Очевидність світового масштабу, маючи за плечима ігнорування 56-ти червоних прапорців. Ця мантія пророка на вас явно завеликого розміру, пане президенте, і вона все ще занадто сильно тхне димом від тих самих обіцяних вами шашликів, які обернулися для країни попелом, і страшною трагедією....
11.03.2026 03:25 Ответить
+13
Експерт найпотужніший виліз, тебе навіть в Україні серьозно ніхто не сприймає не те що у світі,🤷🤦
11.03.2026 01:58 Ответить
+13
Зєлєнскій це результат багатовікових інцестів. Дегенерат. Він не бачить оточення, не розуміє причин і наслідків. Тільки себе на розмитому фоні. Ну от знову перевзувся. Тепер з "мужньої жертви русні" в "непочутого мессію третьої світової". Навіть цікаво ким він себе проголосить завтра? Мабуть хасидом і зустріне єврейський новий рік на могилі цадіка Нахмана, який обіцяв кожному мерзотнику, який зустріне новий рік на його могилі, "витягти його за пейси з пекла"...
11.03.2026 03:59 Ответить
Виходить на світовий рівень - пора...
11.03.2026 01:41 Ответить
Баба Ванга не дає тверезо міркувати найвеличнішому серед найпотужніших
11.03.2026 05:28 Ответить
Колеса вставили .
11.03.2026 01:57 Ответить
Експерт найпотужніший виліз, тебе навіть в Україні серьозно ніхто не сприймає не те що у світі,🤷🤦
11.03.2026 01:58 Ответить
Коли він вже натриндиться?
11.03.2026 02:09 Ответить
Свят владимер во боє, на лихом сидит конє, держит в руцє копиє, тиче змія в жопіе».
Не моє - чесно!!!!
11.03.2026 02:10 Ответить
Третя світова вже почалася, не помічає цього лише той, хто живе в країні рожевих поні...
11.03.2026 02:15 Ответить
Від словесного проносу рудого довбня вже печія, а на доданок ще цей мстивий гном тупою маячнею у вуха дзюрить, щодня, як наркоман під аптекою.
11.03.2026 02:22 Ответить
"Я сказав, що у нас буде Третя світова війна. Президент мене не почув", - згадав Зеленський, говорячи про свою розмову з Трампом......Ну нарешті! Тепер світ може зітхнути з полегшенням: у нас з'явився власний геополітичний Месія та спадкоємець Баби Вангив одному флаконі !!! Заява зеленського про те, що він ,,попереджав Трампа про Третю світову, але той його не почув'', заслуговує на окремий постамент у музеї світового нахабства і цинізму. Яка трагедія! Яке нерозуміння генія! Людина, яка проспала катастрофу під власним носом, яка власноруч вимкнула сирени під своіми вікнами у лютому 2022-го тепер приміряє мантію пророка і зверхньо повчає лідерів наддержав., вдаючи з себе єдиного зрячого в кімнаті ! Давайте порівняємо ,,пророцтва'' з реальною глухотою,,пророка'':Де була ця його пророча мудрість, коли на стіл лягали 56 офіційних попереджень про неминуче вторгнення? Де був цей стратегічний слух, коли 26 разів лише США тицяли його носом у карти з напрямками ударів? Директор ЦРУ Вільям Бернс особисто приїжджав до Києва, як до важкого підлітка, намагаючись достукатися до реальності, але наш ,,провидець'' був надто зайнятий ігноруванням очевидного. Банкова працювала тоді в режимі ,,анестезії'' для народу. Якщо згадати і подивитись, то ми побачимо, що контраст між реальністю та тим, що вливали у вуха українцям, був просто нищівний:
💥Зеленський (січень 2022): ,.,,У травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли''. Це в той час, коли 26 попереджень лише від США вже кричали про катастрофу
💥Михайло Подоляк (лютий 2022): Називав дані західних розвідок про вторгнення ,,психологічним тиском'' і ,,спробами посіяти паніку''.
💥Олексій Данілов (секретар РНБО): Стверджував, що ,,ситуація під контролем'' і ,,ми не бачимо підготовки'', поки ворожі танки вже з аправлялися на кордоні.
Це виглядає як жалюгідне неподобство: президент, до якого прем'єр Британії та держсекретар США і інші світові лідери прилітали лише для того, щоб переконатися, чи він взагалі в адекваті і чи він взагалі розуміє значення слова ,,війна'' і що це таке, тепер намагається виставити себе жертвою західної глухоти, і корчить із себе провидця. Коли британський прем'єр намагався з'ясувати, чому Київ не готується і не риє окопи, а готує відосики про спокій, і коли західні партнери благали почати мобілізацію , Банкова звинувачувала їх у ,,нагнітанні'', а наш ,,пророк'' просто відмахувався.... Тому, сьогоднішні повчання Трампа - це не про стратегію, це про клінічну втрату пам'яті. Неможливо грати роль Капітана Очевидність світового масштабу, маючи за плечима ігнорування 56-ти червоних прапорців. Ця мантія пророка на вас явно завеликого розміру, пане президенте, і вона все ще занадто сильно тхне димом від тих самих обіцяних вами шашликів, які обернулися для країни попелом, і страшною трагедією....
11.03.2026 03:25 Ответить
11.03.2026 03:57 Ответить
Україна 4 РОКИ ПРОСИТЬ ЗАКРИТИ НЕБО НАД УКРАЇНОЮ .
11.03.2026 03:58 Ответить
Зєлєнскій це результат багатовікових інцестів. Дегенерат. Він не бачить оточення, не розуміє причин і наслідків. Тільки себе на розмитому фоні. Ну от знову перевзувся. Тепер з "мужньої жертви русні" в "непочутого мессію третьої світової". Навіть цікаво ким він себе проголосить завтра? Мабуть хасидом і зустріне єврейський новий рік на могилі цадіка Нахмана, який обіцяв кожному мерзотнику, який зустріне новий рік на його могилі, "витягти його за пейси з пекла"...
11.03.2026 03:59 Ответить
Jewish clownery/
11.03.2026 07:50 Ответить
11.03.2026 04:02 Ответить
Це якась параноя - у НАТО Україну не беруть у ЄС тєж , АЛЕ
11 країн звернулися до України по допомогу у протидії іранським дронам. Це запити від США, країн Європи та сусідів Ірану (зокрема Йорданії, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Катару, Саудівської Аравії).
​Партнерів цікавить український досвід захисту, навчання військових, системи РЕБ та дрони-перехоплювачі
11.03.2026 04:04 Ответить
Тепер, пане Трамп, Вам зрозуміло чому Наймагутніший вбирається у спортивки-пижаму?
Для того, щоб мов"Капітан Америка", рятувати Америку і світ!
11.03.2026 06:47 Ответить
Ось який талантіще. Ось який великий політик і полководець.., а його не послухалися. Він ще рік назад все це передбачав і хотів запропонувати США свій досвід.., мабуть стелити асфальт по всьому світу і закатати в нього весь бюджет. А Трампушка Голобородька не послухався і за цього біда по всьому світу.
11.03.2026 04:29 Ответить
Всесвітній 95-ий Квартал !!!!
11.03.2026 07:52 Ответить
Нічого собі , він крім того що нащадок і спадкоємець найосяйнішого Буцефала ще й Оракул! Говоряча коняка, прямо з кацапського мультфільму прискакала сюди президенствувати. Тоді все стає на свої місця і зрозуміло що нас чекає попереду.
11.03.2026 05:46 Ответить
Розумний аж страшно!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
11.03.2026 05:56 Ответить
Трамп таке почув від зеленського та перестав давати зброю та гроші цьому дебілу. Ти Барнум, король надувательства.
11.03.2026 06:15 Ответить
Ого...зелепуга сказали
11.03.2026 06:23 Ответить
Немає слів, тільки .,..,.,.... твою мать віщун, де ж ти був хоча б у січні 2022 року!
11.03.2026 07:01 Ответить
"Пророк" сраний... Це обкурене чмо невиліковне і жоден ветеринар йому вже не допоможе.
11.03.2026 07:13 Ответить
До останнього стверджував, що Захід наганяє паніку і првномасштабного наступу не буде, а тепер він фахівець з світових війн.
Клоун
11.03.2026 07:30 Ответить
11.03.2026 07:33 Ответить
Интересно,с какой целью регулярно здесь выставляют разглагольствования квартальщика,что бы народ возмущался и писал что думает или болваны надеются,что эти туманные тексты прибавят проценты к жалким рейтингам?
11.03.2026 07:49 Ответить
Нє, ну бачите - правду ж каже, мудрі слова! А ви все брехун та брехун.
Зєля ніби Трампа косплеїть, коли той казав що через Україну може початися третя світова.
11.03.2026 07:55 Ответить
Ну прсто рупор человечества, мародер, воруюший у своего защищающегося народа.
11.03.2026 08:49 Ответить
 
 