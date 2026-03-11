Зеленский заявил о риске Третьей мировой войны из-за конфликтов в мире
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке и риском масштабного глобального конфликта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью главы государства ирландскому блогеру Кейлину Робертсону, которое он анонсировал в соцсети X.
Украинский глава отметил, что еще год назад предупреждал об опасности эскалации во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский предупреждал о риске мировой войны
По словам Зеленского, во время одной из встреч он обращал внимание американской стороны на возможные глобальные последствия войны.
"Я сказал, что у нас будет Третья мировая война. Президент меня не услышал", — вспомнил Зеленский, говоря о своем разговоре с Трампом.
Глава государства подчеркнул, что нынешние конфликты могут выйти за пределы региональных противостояний и перерасти в значительно более масштабный конфликт.
Украинский опыт важен для партнеров
Зеленский также подчеркнул, что современная война не ограничивается только использованием дронов и ракет, и мир пока не готов к такому масштабу противостояния.
Президент добавил, что сейчас Украина имеет значительный военный опыт, который интересует партнеров. По его словам, сейчас США обращаются к Украине за помощью в вопросах безопасности.
В то же время он напомнил, что еще в прошлом году во время переговоров в Белом доме украинской стороне говорили об отсутствии у Киева достаточных возможностей влияния и призывали быть благодарными за поддержку.
Ранее Зеленский отметил, что Украина предлагала США передать свои технологии и дроны для борьбы с иранскими беспилотниками. По его словам, соглашение "Drone Deal" пока не подписали, а отложили.
По словам президента, это предложение до сих пор актуально. Соглашение предусматривает передачу американской стороне украинских разработок и технологий в сфере беспилотников.
💥Зеленський (січень 2022): ,.,,У травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли''. Це в той час, коли 26 попереджень лише від США вже кричали про катастрофу
💥Михайло Подоляк (лютий 2022): Називав дані західних розвідок про вторгнення ,,психологічним тиском'' і ,,спробами посіяти паніку''.
💥Олексій Данілов (секретар РНБО): Стверджував, що ,,ситуація під контролем'' і ,,ми не бачимо підготовки'', поки ворожі танки вже з аправлялися на кордоні.
Це виглядає як жалюгідне неподобство: президент, до якого прем'єр Британії та держсекретар США і інші світові лідери прилітали лише для того, щоб переконатися, чи він взагалі в адекваті і чи він взагалі розуміє значення слова ,,війна'' і що це таке, тепер намагається виставити себе жертвою західної глухоти, і корчить із себе провидця. Коли британський прем'єр намагався з'ясувати, чому Київ не готується і не риє окопи, а готує відосики про спокій, і коли західні партнери благали почати мобілізацію , Банкова звинувачувала їх у ,,нагнітанні'', а наш ,,пророк'' просто відмахувався.
11 країн звернулися до України по допомогу у протидії іранським дронам. Це запити від США, країн Європи та сусідів Ірану (зокрема Йорданії, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Катару, Саудівської Аравії).
Партнерів цікавить український досвід захисту, навчання військових, системи РЕБ та дрони-перехоплювачі
