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Зеленський заявив про ризик Третьої світової війни через конфлікти у світі

Зеленський про Третю світову війну

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації на Близькому Сході та ризиком масштабного глобального конфлікту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю глави держави ірландському блогеру Кейліну Робертсону, яке він анонсував у соцмережі X.

Український глава зазначив, що ще рік тому попереджав про небезпеку ескалації під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.

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Зеленський попереджав про ризик світової війни

За словами Зеленського, під час однієї із зустрічей він звертав увагу американської сторони на можливі глобальні наслідки війни.

"Я сказав, що у нас буде Третя світова війна. Президент мене не почув", — згадав Зеленський, говорячи про свою розмову з Трампом.

Глава держави підкреслив, що нинішні конфлікти можуть вийти за межі регіональних протистоянь і перерости у значно масштабніший конфлікт.

Також читайте: Умєров із військовими вирушає на Близький Схід, у регіон Затоки, - Зеленський

Український досвід важливий для партнерів

Зеленський також наголосив, що сучасна війна не обмежується лише використанням дронів і ракет, і світ поки не готовий до такого масштабу протистояння.

Президент додав, що зараз Україна має значний військовий досвід, який цікавить партнерів. За його словами, нині США звертаються до України за допомогою у питаннях безпеки.

Водночас він нагадав, що ще минулого року під час переговорів у Білому домі українській стороні говорили про відсутність у Києва достатніх можливостей впливу та закликали бути вдячними за підтримку.

Раніше Зеленський зазначив, що Україна пропонувала США передати свої технології та дрони для боротьби з іранськими безпілотниками. За його словами, угоду "Drone Deal" поки не підписали, а відтермінували. 

За словами президента, ця пропозиція досі актуальна. Угода передбачає передачу американській стороні українських розробок і технологій у сфері безпілотників.

Автор: 

війна (1649) Зеленський Володимир (28045) Іран (3507) Близький Схід (350) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
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"Я сказав, що у нас буде Третя світова війна. Президент мене не почув", - згадав Зеленський, говорячи про свою розмову з Трампом......Ну нарешті! Тепер світ може зітхнути з полегшенням: у нас з'явився власний геополітичний Месія та спадкоємець Баби Вангив одному флаконі !!! Заява зеленського про те, що він ,,попереджав Трампа про Третю світову, але той його не почув'', заслуговує на окремий постамент у музеї світового нахабства і цинізму. Яка трагедія! Яке нерозуміння генія! Людина, яка проспала катастрофу під власним носом, яка власноруч вимкнула сирени під своіми вікнами у лютому 2022-го тепер приміряє мантію пророка і зверхньо повчає лідерів наддержав., вдаючи з себе єдиного зрячого в кімнаті ! Давайте порівняємо ,,пророцтва'' з реальною глухотою,,пророка'':Де була ця його пророча мудрість, коли на стіл лягали 56 офіційних попереджень про неминуче вторгнення? Де був цей стратегічний слух, коли 26 разів лише США тицяли його носом у карти з напрямками ударів? Директор ЦРУ Вільям Бернс особисто приїжджав до Києва, як до важкого підлітка, намагаючись достукатися до реальності, але наш ,,провидець'' був надто зайнятий ігноруванням очевидного. Банкова працювала тоді в режимі ,,анестезії'' для народу. Якщо згадати і подивитись, то ми побачимо, що контраст між реальністю та тим, що вливали у вуха українцям, був просто нищівний:
💥Зеленський (січень 2022): ,.,,У травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли''. Це в той час, коли 26 попереджень лише від США вже кричали про катастрофу
💥Михайло Подоляк (лютий 2022): Називав дані західних розвідок про вторгнення ,,психологічним тиском'' і ,,спробами посіяти паніку''.
💥Олексій Данілов (секретар РНБО): Стверджував, що ,,ситуація під контролем'' і ,,ми не бачимо підготовки'', поки ворожі танки вже з аправлялися на кордоні.
Це виглядає як жалюгідне неподобство: президент, до якого прем'єр Британії та держсекретар США і інші світові лідери прилітали лише для того, щоб переконатися, чи він взагалі в адекваті і чи він взагалі розуміє значення слова ,,війна'' і що це таке, тепер намагається виставити себе жертвою західної глухоти, і корчить із себе провидця. Коли британський прем'єр намагався з'ясувати, чому Київ не готується і не риє окопи, а готує відосики про спокій, і коли західні партнери благали почати мобілізацію , Банкова звинувачувала їх у ,,нагнітанні'', а наш ,,пророк'' просто відмахувався.... Тому, сьогоднішні повчання Трампа - це не про стратегію, це про клінічну втрату пам'яті. Неможливо грати роль Капітана Очевидність світового масштабу, маючи за плечима ігнорування 56-ти червоних прапорців. Ця мантія пророка на вас явно завеликого розміру, пане президенте, і вона все ще занадто сильно тхне димом від тих самих обіцяних вами шашликів, які обернулися для країни попелом, і страшною трагедією....
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11.03.2026 03:25 Відповісти
+19
Експерт найпотужніший виліз, тебе навіть в Україні серьозно ніхто не сприймає не те що у світі,🤷🤦
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11.03.2026 01:58 Відповісти
+16
Зєлєнскій це результат багатовікових інцестів. Дегенерат. Він не бачить оточення, не розуміє причин і наслідків. Тільки себе на розмитому фоні. Ну от знову перевзувся. Тепер з "мужньої жертви русні" в "непочутого мессію третьої світової". Навіть цікаво ким він себе проголосить завтра? Мабуть хасидом і зустріне єврейський новий рік на могилі цадіка Нахмана, який обіцяв кожному мерзотнику, який зустріне новий рік на його могилі, "витягти його за пейси з пекла"...
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11.03.2026 03:59 Відповісти
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11.03.2026 01:41 Відповісти
Баба Ванга не дає тверезо міркувати найвеличнішому серед найпотужніших
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11.03.2026 05:28 Відповісти
Колеса вставили .
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11.03.2026 01:57 Відповісти
Експерт найпотужніший виліз, тебе навіть в Україні серьозно ніхто не сприймає не те що у світі,🤷🤦
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11.03.2026 01:58 Відповісти
Коли він вже натриндиться?
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11.03.2026 02:09 Відповісти
Свят владимер во боє, на лихом сидит конє, держит в руцє копиє, тиче змія в жопіе».
Не моє - чесно!!!!
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11.03.2026 02:10 Відповісти
Третя світова вже почалася, не помічає цього лише той, хто живе в країні рожевих поні...
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11.03.2026 02:15 Відповісти
Від словесного проносу рудого довбня вже печія, а на доданок ще цей мстивий гном тупою маячнею у вуха дзюрить, щодня, як наркоман під аптекою.
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11.03.2026 02:22 Відповісти
"Я сказав, що у нас буде Третя світова війна. Президент мене не почув", - згадав Зеленський, говорячи про свою розмову з Трампом......Ну нарешті! Тепер світ може зітхнути з полегшенням: у нас з'явився власний геополітичний Месія та спадкоємець Баби Вангив одному флаконі !!! Заява зеленського про те, що він ,,попереджав Трампа про Третю світову, але той його не почув'', заслуговує на окремий постамент у музеї світового нахабства і цинізму. Яка трагедія! Яке нерозуміння генія! Людина, яка проспала катастрофу під власним носом, яка власноруч вимкнула сирени під своіми вікнами у лютому 2022-го тепер приміряє мантію пророка і зверхньо повчає лідерів наддержав., вдаючи з себе єдиного зрячого в кімнаті ! Давайте порівняємо ,,пророцтва'' з реальною глухотою,,пророка'':Де була ця його пророча мудрість, коли на стіл лягали 56 офіційних попереджень про неминуче вторгнення? Де був цей стратегічний слух, коли 26 разів лише США тицяли його носом у карти з напрямками ударів? Директор ЦРУ Вільям Бернс особисто приїжджав до Києва, як до важкого підлітка, намагаючись достукатися до реальності, але наш ,,провидець'' був надто зайнятий ігноруванням очевидного. Банкова працювала тоді в режимі ,,анестезії'' для народу. Якщо згадати і подивитись, то ми побачимо, що контраст між реальністю та тим, що вливали у вуха українцям, був просто нищівний:
💥Зеленський (січень 2022): ,.,,У травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли''. Це в той час, коли 26 попереджень лише від США вже кричали про катастрофу
💥Михайло Подоляк (лютий 2022): Називав дані західних розвідок про вторгнення ,,психологічним тиском'' і ,,спробами посіяти паніку''.
💥Олексій Данілов (секретар РНБО): Стверджував, що ,,ситуація під контролем'' і ,,ми не бачимо підготовки'', поки ворожі танки вже з аправлялися на кордоні.
Це виглядає як жалюгідне неподобство: президент, до якого прем'єр Британії та держсекретар США і інші світові лідери прилітали лише для того, щоб переконатися, чи він взагалі в адекваті і чи він взагалі розуміє значення слова ,,війна'' і що це таке, тепер намагається виставити себе жертвою західної глухоти, і корчить із себе провидця. Коли британський прем'єр намагався з'ясувати, чому Київ не готується і не риє окопи, а готує відосики про спокій, і коли західні партнери благали почати мобілізацію , Банкова звинувачувала їх у ,,нагнітанні'', а наш ,,пророк'' просто відмахувався.... Тому, сьогоднішні повчання Трампа - це не про стратегію, це про клінічну втрату пам'яті. Неможливо грати роль Капітана Очевидність світового масштабу, маючи за плечима ігнорування 56-ти червоних прапорців. Ця мантія пророка на вас явно завеликого розміру, пане президенте, і вона все ще занадто сильно тхне димом від тих самих обіцяних вами шашликів, які обернулися для країни попелом, і страшною трагедією....
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11.03.2026 03:25 Відповісти
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11.03.2026 03:57 Відповісти
Україна 4 РОКИ ПРОСИТЬ ЗАКРИТИ НЕБО НАД УКРАЇНОЮ .
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11.03.2026 03:58 Відповісти
Зєлєнскій це результат багатовікових інцестів. Дегенерат. Він не бачить оточення, не розуміє причин і наслідків. Тільки себе на розмитому фоні. Ну от знову перевзувся. Тепер з "мужньої жертви русні" в "непочутого мессію третьої світової". Навіть цікаво ким він себе проголосить завтра? Мабуть хасидом і зустріне єврейський новий рік на могилі цадіка Нахмана, який обіцяв кожному мерзотнику, який зустріне новий рік на його могилі, "витягти його за пейси з пекла"...
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11.03.2026 03:59 Відповісти
Jewish clownery/
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11.03.2026 07:50 Відповісти
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11.03.2026 04:02 Відповісти
Це якась параноя - у НАТО Україну не беруть у ЄС тєж , АЛЕ
11 країн звернулися до України по допомогу у протидії іранським дронам. Це запити від США, країн Європи та сусідів Ірану (зокрема Йорданії, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Катару, Саудівської Аравії).
​Партнерів цікавить український досвід захисту, навчання військових, системи РЕБ та дрони-перехоплювачі
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11.03.2026 04:04 Відповісти
Тепер, пане Трамп, Вам зрозуміло чому Наймагутніший вбирається у спортивки-пижаму?
Для того, щоб мов"Капітан Америка", рятувати Америку і світ!
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11.03.2026 06:47 Відповісти
🤣🤣🤣
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11.03.2026 16:22 Відповісти
Ось який талантіще. Ось який великий політик і полководець.., а його не послухалися. Він ще рік назад все це передбачав і хотів запропонувати США свій досвід.., мабуть стелити асфальт по всьому світу і закатати в нього весь бюджет. А Трампушка Голобородька не послухався і за цього біда по всьому світу.
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11.03.2026 04:29 Відповісти
Всесвітній 95-ий Квартал !!!!
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11.03.2026 07:52 Відповісти
Нічого собі , він крім того що нащадок і спадкоємець найосяйнішого Буцефала ще й Оракул! Говоряча коняка, прямо з кацапського мультфільму прискакала сюди президенствувати. Тоді все стає на свої місця і зрозуміло що нас чекає попереду.
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11.03.2026 05:46 Відповісти
Розумний аж страшно!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
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11.03.2026 05:56 Відповісти
Трамп таке почув від зеленського та перестав давати зброю та гроші цьому дебілу. Ти Барнум, король надувательства.
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11.03.2026 06:15 Відповісти
Ого...зелепуга сказали
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11.03.2026 06:23 Відповісти
Немає слів, тільки .,..,.,.... твою мать віщун, де ж ти був хоча б у січні 2022 року!
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11.03.2026 07:01 Відповісти
"Пророк" сраний... Це обкурене чмо невиліковне і жоден ветеринар йому вже не допоможе.
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11.03.2026 07:13 Відповісти
До останнього стверджував, що Захід наганяє паніку і првномасштабного наступу не буде, а тепер він фахівець з світових війн.
Клоун
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11.03.2026 07:30 Відповісти
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11.03.2026 07:33 Відповісти
Нє, ну бачите - правду ж каже, мудрі слова! А ви все брехун та брехун.
Зєля ніби Трампа косплеїть, коли той казав що через Україну може початися третя світова.
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11.03.2026 07:55 Відповісти
Ну прсто рупор человечества, мародер, воруюший у своего защищающегося народа.
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11.03.2026 08:49 Відповісти
пророк х..єв
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11.03.2026 09:34 Відповісти
Світовий клоун який готував до шашликів вангує
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15.03.2026 08:20 Відповісти
 
 