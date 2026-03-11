Зеленський заявив про ризик Третьої світової війни через конфлікти у світі

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації на Близькому Сході та ризиком масштабного глобального конфлікту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю глави держави ірландському блогеру Кейліну Робертсону, яке він анонсував у соцмережі X.

Український глава зазначив, що ще рік тому попереджав про небезпеку ескалації під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зеленський попереджав про ризик світової війни

За словами Зеленського, під час однієї із зустрічей він звертав увагу американської сторони на можливі глобальні наслідки війни.

"Я сказав, що у нас буде Третя світова війна. Президент мене не почув", — згадав Зеленський, говорячи про свою розмову з Трампом.

Глава держави підкреслив, що нинішні конфлікти можуть вийти за межі регіональних протистоянь і перерости у значно масштабніший конфлікт.

Також читайте: Умєров із військовими вирушає на Близький Схід, у регіон Затоки, - Зеленський

Український досвід важливий для партнерів

Зеленський також наголосив, що сучасна війна не обмежується лише використанням дронів і ракет, і світ поки не готовий до такого масштабу протистояння.

Президент додав, що зараз Україна має значний військовий досвід, який цікавить партнерів. За його словами, нині США звертаються до України за допомогою у питаннях безпеки.

Водночас він нагадав, що ще минулого року під час переговорів у Білому домі українській стороні говорили про відсутність у Києва достатніх можливостей впливу та закликали бути вдячними за підтримку.

Раніше Зеленський зазначив, що Україна пропонувала США передати свої технології та дрони для боротьби з іранськими безпілотниками. За його словами, угоду "Drone Deal" поки не підписали, а відтермінували.

За словами президента, ця пропозиція досі актуальна. Угода передбачає передачу американській стороні українських розробок і технологій у сфері безпілотників.