Зеленський заявив про ризик Третьої світової війни через конфлікти у світі
Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації на Близькому Сході та ризиком масштабного глобального конфлікту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю глави держави ірландському блогеру Кейліну Робертсону, яке він анонсував у соцмережі X.
Український глава зазначив, що ще рік тому попереджав про небезпеку ескалації під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Зеленський попереджав про ризик світової війни
За словами Зеленського, під час однієї із зустрічей він звертав увагу американської сторони на можливі глобальні наслідки війни.
"Я сказав, що у нас буде Третя світова війна. Президент мене не почув", — згадав Зеленський, говорячи про свою розмову з Трампом.
Глава держави підкреслив, що нинішні конфлікти можуть вийти за межі регіональних протистоянь і перерости у значно масштабніший конфлікт.
Український досвід важливий для партнерів
Зеленський також наголосив, що сучасна війна не обмежується лише використанням дронів і ракет, і світ поки не готовий до такого масштабу протистояння.
Президент додав, що зараз Україна має значний військовий досвід, який цікавить партнерів. За його словами, нині США звертаються до України за допомогою у питаннях безпеки.
Водночас він нагадав, що ще минулого року під час переговорів у Білому домі українській стороні говорили про відсутність у Києва достатніх можливостей впливу та закликали бути вдячними за підтримку.
Раніше Зеленський зазначив, що Україна пропонувала США передати свої технології та дрони для боротьби з іранськими безпілотниками. За його словами, угоду "Drone Deal" поки не підписали, а відтермінували.
За словами президента, ця пропозиція досі актуальна. Угода передбачає передачу американській стороні українських розробок і технологій у сфері безпілотників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не моє - чесно!!!!
💥Зеленський (січень 2022): ,.,,У травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли''. Це в той час, коли 26 попереджень лише від США вже кричали про катастрофу
💥Михайло Подоляк (лютий 2022): Називав дані західних розвідок про вторгнення ,,психологічним тиском'' і ,,спробами посіяти паніку''.
💥Олексій Данілов (секретар РНБО): Стверджував, що ,,ситуація під контролем'' і ,,ми не бачимо підготовки'', поки ворожі танки вже з аправлялися на кордоні.
Це виглядає як жалюгідне неподобство: президент, до якого прем'єр Британії та держсекретар США і інші світові лідери прилітали лише для того, щоб переконатися, чи він взагалі в адекваті і чи він взагалі розуміє значення слова ,,війна'' і що це таке, тепер намагається виставити себе жертвою західної глухоти, і корчить із себе провидця. Коли британський прем'єр намагався з'ясувати, чому Київ не готується і не риє окопи, а готує відосики про спокій, і коли західні партнери благали почати мобілізацію , Банкова звинувачувала їх у ,,нагнітанні'', а наш ,,пророк'' просто відмахувався.... Тому, сьогоднішні повчання Трампа - це не про стратегію, це про клінічну втрату пам'яті. Неможливо грати роль Капітана Очевидність світового масштабу, маючи за плечима ігнорування 56-ти червоних прапорців. Ця мантія пророка на вас явно завеликого розміру, пане президенте, і вона все ще занадто сильно тхне димом від тих самих обіцяних вами шашликів, які обернулися для країни попелом, і страшною трагедією....
11 країн звернулися до України по допомогу у протидії іранським дронам. Це запити від США, країн Європи та сусідів Ірану (зокрема Йорданії, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Катару, Саудівської Аравії).
Партнерів цікавить український досвід захисту, навчання військових, системи РЕБ та дрони-перехоплювачі
Для того, щоб мов"Капітан Америка", рятувати Америку і світ!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Клоун
Зєля ніби Трампа косплеїть, коли той казав що через Україну може початися третя світова.