Враг применяет в приграничных районах небольшие штурмовые группы вместо ДРГ - Демченко

Диверсионно-разведывательные группы враг практически не использует, перешел на использование малых штурмовых групп.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг ранее активно использовал свои диверсионно-разведывательные группы как для разведки построения нашей обороны, так и собственными силами атаковал позиции украинских защитников или минировал местность. За последнее время такие попытки существенно уменьшились", - отметил Демченко.

По его словам, враг сейчас больше концентрируется на использовании малых штурмовых групп, в частности для расширения своего контроля по границе.

Однако, по словам Демченко, нельзя исключать того, что противник полностью отказался от ДРГ, потому что, анализируя предыдущие годы, были периоды, когда такие попытки уменьшались, а затем снова росли.

"Зато сейчас враг больше все же акцентируется именно на применении штурмовых групп, которые пытаются штурмовать позиции украинских защитников", - подчеркнул он.

