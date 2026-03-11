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Ворог застосовує у прикордонні малі штурмові групи замість ДРГ, - Демченко

Ворог застосовує у прикордонні малі штурмові групи замість ДРГ

Диверсійно-розвідувальні групи ворог практично не використовує, перейшов на використання малих штурмових груп.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Ворог активно раніше використовував свої диверсійно-розвідувальні групи, як з метою розвідування побудови нашої оборони, так і власними силами атакував позиції українських захисників чи мінував місцевості. За останній час такі спроби суттєво-суттєво поменшали", - зазначив Демченко.

За його словами, ворог наразі більше концентрується на використанні малих штурмових груп, зокрема для розширення свого контролю по кордону.

Однак за словами Демченка, не можна відкинути того, що противник повністю відмовився від ДРГ, бо, аналізуючи попередні роки, були періоди, коли такі спроби зменшувались, а потім знову зростали.

"Натомість зараз ворог більше все ж таки акцентується саме на застосуванні штурмових груп, які намагаються штурмувати позиції українських захисників", - підкреслив він.

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Автор: 

армія рф (21297) ДПСУ Держприкордонслужба (6762) кордон (5008) Демченко Андрій (413) ДРГ (156)
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Я щось не збагну. Це скарга? Не знаєте що робити з малими штурмовими групами? Те саме що з ДРГ.
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11.03.2026 15:23 Відповісти
Як зазеленіє - ото попруть...
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11.03.2026 16:23 Відповісти
 
 