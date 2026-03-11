Зафіксували активність армії Білорусі: триває раптова перевірка боєготовності, - Демченко

Кілька днів тому українські прикордонники зафіксували черговий етап раптової комплексної перевірки боєготовності підрозділів у Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Укрінформі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За його словами, наразі на кордоні з Білоруссю не спостерігається переміщення особового складу чи військової техніки, а також будь-яких нестандартних ситуацій.

Водночас Білорусь продовжує утримувати певну кількість своїх підрозділів поблизу українського кордону.

"Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів у прикордонні на напрямку нашого кордону, такими діями намагаючись показати, що очікує якоїсь загрози саме з території України. Але в цілому нестандартних ситуацій по кордону з Білоруссю немає", – зазначив Демченко.

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Речник додав, що в Білорусі регулярно проводять перевірки боєготовності та інші заходи, пов’язані з діяльністю збройних сил.

"Кілька днів тому нами зафіксований черговий етап раптової комплексної перевірки боєготовності", – уточнив він.

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Водночас українська сторона продовжує посилювати оборону на цьому напрямку. За словами Демченка, інженерні підрозділи ДПСУ разом із місцевою владою активно укріплюють безпосередньо лінію державного кордону.

Крім того, тривають роботи з фортифікаційного облаштування прикордонних територій.

"Це робиться для того, щоб кожна складова Сил оборони нашої країни, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така відбудеться повторно з території Білорусі", – підкреслив Демченко.

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