Україна знищила мережу наведення "Шахедів" з Білорусі, - Федоров

Україна змогла нейтралізувати технологічну інфраструктуру, яку Росія використовувала для наведення дронів-камікадзе з території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це міністр оборони Михайло Федоров розповів на зустрічі з журналістами.

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"Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу (мережа, що створює інтернет-зв'язок – ред.), яку використовували "Шахеди" на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України", - повідомив він

Однак Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та в як вона була організована.

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Нагадаємо, 26 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Білорусі поруч з кордоном стоїть обладнання, яке допомагає наводити "Шахеди" на обʼєкти в українських західних регіонах.