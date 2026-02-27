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Новини Збиття шахедів
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Україна знищила мережу наведення "Шахедів" з Білорусі, - Федоров

Мінцифри: знищено цифрову інфраструктуру для атак дронів РФ

Україна змогла нейтралізувати технологічну інфраструктуру, яку Росія використовувала для наведення дронів-камікадзе з території Білорусі.

Як інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це міністр оборони Михайло Федоров розповів  на зустрічі з журналістами.

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 "Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу (мережа, що створює інтернет-зв'язок – ред.), яку використовували "Шахеди" на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України", - повідомив він

Однак Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та в як вона була організована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна. Будуть висновки від Міноборони, - Зеленський

Нагадаємо, 26 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Білорусі поруч з кордоном стоїть обладнання, яке допомагає наводити "Шахеди" на обʼєкти в українських західних регіонах.

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Білорусь (8144) Федоров Михайло (1121) Шахед (2248)
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Топ коментарі
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От і добре
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27.02.2026 12:13 Відповісти
+5
Цікаво - як відреагує Лука? За міжнародним законодавством, це "втручання у внутрішні справи держави"... Але визнать подібне, і заявить протест Україні - це , фактично, заявить про продовження участі БРСР у російсько-українській війні! А Луці цього, ох як не хочеться... Тому, скоріш всього, "заткнеться" і "мовчатиме в тряпочку"...
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27.02.2026 12:23 Відповісти
+5
Там "готовилося" - але "трішки інше"... Коли "Байрактар" спалив ешелон пального, на Чернігівщині, і "наступательные вайска" почали "буксувать", кацапи почали підвоз пального паливозаправниками - з території БРСР... На трасах "стріляв кожний кущ"! Камази, з МАЗами, горіли, як свічки, від куль наших ДРГ та партизанів... Кацапи вирішили кинуть "нитки" польових трубопроводів, з БРСР, на Чернігівщину... Але коли порахували, то виявилося, що вони такі вразливі, і на їх обслуговування та охорону треба таку купу військ, що відмовилися від цього, і почали відступ... (для інформації - така нитка вимагає, крім самої труби, ще й насосно-перекачувальні станції, через кожні 30-40 км. Це чотириосний прицеп, чи автомобіль ЗіЛ-130, з подібною станцією, в кузові. Обслуга їх - мінімум 3 особи. А вони горять від звичайної бронебійно-запалювальної кулі).
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27.02.2026 12:52 Відповісти
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Слізно попросили бацька, щоби той дав команду.
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27.02.2026 12:13 Відповісти
От і добре
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27.02.2026 12:13 Відповісти
а якби помовчали, то було б ще краще.
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27.02.2026 23:18 Відповісти
Чому не горить Мозирський НПЗ?
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27.02.2026 12:20 Відповісти
Почекай... Прийде час, і виясниться, що Лука нам пальне поставляв...
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27.02.2026 12:24 Відповісти
"..а я вам щас покажу,откуда готовілось постачання пального в Україну..."
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27.02.2026 12:29 Відповісти
Там "готовилося" - але "трішки інше"... Коли "Байрактар" спалив ешелон пального, на Чернігівщині, і "наступательные вайска" почали "буксувать", кацапи почали підвоз пального паливозаправниками - з території БРСР... На трасах "стріляв кожний кущ"! Камази, з МАЗами, горіли, як свічки, від куль наших ДРГ та партизанів... Кацапи вирішили кинуть "нитки" польових трубопроводів, з БРСР, на Чернігівщину... Але коли порахували, то виявилося, що вони такі вразливі, і на їх обслуговування та охорону треба таку купу військ, що відмовилися від цього, і почали відступ... (для інформації - така нитка вимагає, крім самої труби, ще й насосно-перекачувальні станції, через кожні 30-40 км. Це чотириосний прицеп, чи автомобіль ЗіЛ-130, з подібною станцією, в кузові. Обслуга їх - мінімум 3 особи. А вони горять від звичайної бронебійно-запалювальної кулі).
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27.02.2026 12:52 Відповісти
толково объяснили.спс.
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27.02.2026 15:26 Відповісти
Будь ласка...
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27.02.2026 16:11 Відповісти
А ви підете захищати україно-бульбонський кордон?
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27.02.2026 12:48 Відповісти
А ви підпалите Мозирський НПЗ?
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27.02.2026 13:54 Відповісти
Цікаво - як відреагує Лука? За міжнародним законодавством, це "втручання у внутрішні справи держави"... Але визнать подібне, і заявить протест Україні - це , фактично, заявить про продовження участі БРСР у російсько-українській війні! А Луці цього, ох як не хочеться... Тому, скоріш всього, "заткнеться" і "мовчатиме в тряпочку"...
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27.02.2026 12:23 Відповісти
ничего не скажет и не сделает только бульбаленд вступает в ввойну сразу минус мозырь нпз а это сейчас оч важный ресурс для кацапов в войне,сказали в масквбаде лукашенко молчать,вот и молчит
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27.02.2026 15:44 Відповісти
Як не дивно, але Україна повинна підтримувати Лукашенко. Як тільки Лукашенко остаточно втратить автономність, армія Білорусі буде задіяна у війні проти України.
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27.02.2026 17:06 Відповісти
Залежить від того, як саме "знищила". Якщо фізично дронами - то так, а якщо паралельно вздовж кордону РЕБи встановили - то інша справа.
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27.02.2026 18:08 Відповісти
Засоби РЕБ - не "знищують"... Вони "придушують". Ти десь бачиш слово "придушили"?...
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27.02.2026 18:17 Відповісти
Вони придушують передавачі. При цьому можна теоретично сказати, що меш-мережа знищується, бо перестає існувати.
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27.02.2026 18:22 Відповісти
Теоретично, ВАНА - українка... А практично - базарна хвойда і крадійка... Так і тут - твоє "теоретичне знищення"...
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27.02.2026 18:41 Відповісти
Так і твоє ж так само "теоретично". Інформації про те, як саме була знищена мережа - нанесенням ураженнь по передавачам, чи зашумленням сигналу - у тебе так само немає, як і у мене.
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27.02.2026 18:45 Відповісти
А де ти у мене побачив "ураження"? Я пишу про "знищення"...
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27.02.2026 18:58 Відповісти
Ти пишеш про знищення без ураження? Цікаво, але це все ще лише твої особисті фантазії. Федоров заявив про ліквідацію мережі, а не про знищення передавачів.
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27.02.2026 21:59 Відповісти
Я одному вже ставив питання: "Тобі ********* захотілося?". Відповіді я не отримав... Впевнений - і від тебе не отримаю...
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27.02.2026 22:12 Відповісти
Собі ще це питання задай, бо ти сам цим же займаєшся.
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27.02.2026 23:00 Відповісти
Добре... Задаю ІНШЕ ПИТАННЯ: "Хто до кого поліз у діалог? Я - до тебе, чи ти - до мене?" Ти ж знаєш, моє відношення до тебе, і мою оцінку тому, що ти пишеш... І знаєш, що я стараюсь тебе ігнорувать... То чого ти прешся до мене, з своїми "размишлізмами"? "Їздь по вухах" тим, хто тебе не знає...
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28.02.2026 05:59 Відповісти
У тебе явно якісь комплекси. Це не твій діалог, це відкриті коментарі під статтьєю Цензор.нет.

"моє відношення до тебе"
Мені це абсолютно пофігу.
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28.02.2026 16:17 Відповісти
То не пхайся до мене, з своїми сентенціями... Я тебе "не бачу", на "Цензорі" - і у мене від того, настрій не міняється...
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28.02.2026 16:29 Відповісти
Та мені пофігу на те, що ти там бачиш, чи ні. І на твою особистість і на твої почуття теж.
Є коммент на форумі - якщо я маю бажання - я висловлюю свою думку, якщо ні - то ні.
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28.02.2026 18:45 Відповісти
Ну, тоді й не "дми губи" - коли тебе "тикають носом", у твою дурість...
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28.02.2026 20:02 Відповісти
Тикаэш носом ти тільки у свою власну дурість і свої власні комплекси, коли переходиш з теми статті на особистості.
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28.02.2026 22:16 Відповісти
Ти - ІДІОТ? Якщо тобі просто хочеться висловить свою думку, по темі , на "Цензорі", тобі досить просто викласти свій коментар, після попередніх. Якщо ж ти натискаєш "відповісти", під чиїмось коментарем - ти починаєш діалог з конкретною особою! Я в діалозі з тобою, потреби не маю, так як знаю твій інтелекткальний рівень. Будеш лізти до мене, і нав"язуваться в полеміку - будеш отримувать "на горіхи"...
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01.03.2026 02:44 Відповісти

Лікуйся. А до мого інтелектуального рівня тобі як до неба рачки.
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01.03.2026 03:49 Відповісти
Та куди мені до тебе... Але, на відміну від тебе, я "не лізу, без мила , в жопу", до тих, хто не бажає зі мною спілкуваться... Є такий хороший вислів: "Якщо людина раптово припиняє з тобою суперечку, то це не факт, що ва - праві...Мождиво, вона зрозуміла, що ви - тупий...". От я не бажаю з тобою спілкуваться - і не спілкуюсь... Ти, для мене, "не існуєш"... А ти все "щемишся" "щось" мені "довести"...
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01.03.2026 07:06 Відповісти
До тебе ніхто не лізе, йолопе. До тебе ніяк не дійде, що на тебе, на твою особистість всім пох.
Є тема, є висловлювання, а ти це, чи не ти - та по барабану.
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01.03.2026 14:59 Відповісти
"Я йому "стрижене" - а він мені - "брите"...". Хочеш висловить свою думку - пиши... Але пиши "безособово", не звертаючись до мене... Чи ти НЕ РОЗУМІЄШ, що це значить? Тоді це лише додатково підтверджує, що ти - ТУПИЙ...
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01.03.2026 15:07 Відповісти
Це ти не розумієш, хоча я вже 4 рази тобі прямо про це написав - твої сентенції, твої вказівки, твої бажання не мають для мене жодного значення. З твого " Але пиши" - я можу тільк ипосміятися. Я пишу так, як особисто мені хочется. А не хочеш, щоб були переходи на особистість - то не починай цих переходів. Бо у даному топіку перехід з сухого обміну думками на особисті наїзди почався після цього: " Яр ХолоднийТеоретично, ВАНА - українка... А практично - базарна хвойда і крадійка... Так і тут - твоє "теоретичне знищення"...

"
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01.03.2026 15:22 Відповісти
"Якщо людина раптово припиняє з тобою суперечку, то це не факт, що ви - праві...Можливо, вона зрозуміла, що ви - тупий...". От я не бажаю з тобою спілкуваться - і не спілкуюсь... Ти, для мене, "не існуєш"...
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01.03.2026 15:33 Відповісти
ТЕПЕР ЛУКА МОЖЕ ОФІЦІЦНО ЗАЯВИТИ ПРО АКТ АГРЕСІЇ З БОКУ УКРАЇНИ
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27.02.2026 13:00 Відповісти
Не зможе..бо це автоматично визнати білопарашу агресором..буде мовчати
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27.02.2026 13:34 Відповісти
Лукашеско "лєпший друг і союзник" України" - ....
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27.02.2026 14:09 Відповісти
Феоров дебіл, а віддуватись буде Україна.
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27.02.2026 15:19 Відповісти
Олег Косенко дебіл, а віддувається вся його родина. Чи який сенс в таких коментах?
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27.02.2026 15:42 Відповісти
Как летали., так и летают. Шо он там зныщыв, дорогу на столе у себя, белую
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27.02.2026 16:42 Відповісти
Не бреши. На Рівне та Волинь останнім часом вздовж кордону майже нічого не летить.
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27.02.2026 20:46 Відповісти
Ей! Скільти ти вкрав на дронах?)))
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27.02.2026 20:45 Відповісти
цікаво, про що саме мова
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28.02.2026 03:01 Відповісти
 
 