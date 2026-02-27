Україна знищила мережу наведення "Шахедів" з Білорусі, - Федоров
Україна змогла нейтралізувати технологічну інфраструктуру, яку Росія використовувала для наведення дронів-камікадзе з території Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це міністр оборони Михайло Федоров розповів на зустрічі з журналістами.
"Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу (мережа, що створює інтернет-зв'язок – ред.), яку використовували "Шахеди" на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України", - повідомив він
Однак Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та в як вона була організована.
Нагадаємо, 26 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Білорусі поруч з кордоном стоїть обладнання, яке допомагає наводити "Шахеди" на обʼєкти в українських західних регіонах.
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"моє відношення до тебе"
Мені це абсолютно пофігу.
Є коммент на форумі - якщо я маю бажання - я висловлюю свою думку, якщо ні - то ні.
Лікуйся. А до мого інтелектуального рівня тобі як до неба рачки.
Є тема, є висловлювання, а ти це, чи не ти - та по барабану.
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