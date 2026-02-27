Украина уничтожила сеть наведения "Шахедов" с Беларуси, - Федоров
Украина смогла нейтрализовать технологическую инфраструктуру, которую Россия использовала для наведения дронов-камикадзе с территории Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом министр обороны Михаил Федоров рассказал на встрече с журналистами.
"Нам удалось ликвидировать Mesh-сеть (сеть, создающая интернет-связь – ред.), которую использовали "Шахеды" на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины", – сообщил он
Однако Федоров не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть и как она была организована.
Напомним, 26 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в Беларуси рядом с границей стоит оборудование, которое помогает наводить "Шахеды" на объекты в украинских западных регионах.
