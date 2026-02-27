РУС
Украина уничтожила сеть наведения "Шахедов" с Беларуси, - Федоров

Минцифры: уничтожена цифровая инфраструктура для атак дронов РФ

Украина смогла нейтрализовать технологическую инфраструктуру, которую Россия использовала для наведения дронов-камикадзе с территории Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом министр обороны Михаил Федоров рассказал на встрече с журналистами.

 "Нам удалось ликвидировать Mesh-сеть (сеть, создающая интернет-связь – ред.), которую использовали "Шахеды" на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины", – сообщил он

Однако Федоров не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть и как она была организована.

Напомним, 26 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в Беларуси рядом с границей стоит оборудование, которое помогает наводить "Шахеды" на объекты в украинских западных регионах.

Беларусь (1069) Федоров Михаил (244) Шахед (1693)
Топ комментарии
+2
Цікаво - як відреагує Лука? За міжнародним законодавством, це "втручання у внутрішні справи держави"... Але визнать подібне, і заявить протест Україні - це , фактично, заявить про продовження участі БРСР у російсько-українській війні! А Луці цього, ох як не хочеться... Тому, скоріш всього, "заткнеться" і "мовчатиме в тряпочку"...
27.02.2026 12:23 Ответить
+1
"..а я вам щас покажу,откуда готовілось постачання пального в Україну..."
27.02.2026 12:29 Ответить
Слізно попросили бацька, щоби той дав команду.
27.02.2026 12:13 Ответить
От і добре
27.02.2026 12:13 Ответить
Чому не горить Мозирський НПЗ?
27.02.2026 12:20 Ответить
Почекай... Прийде час, і виясниться, що Лука нам пальне поставляв...
27.02.2026 12:24 Ответить
"..а я вам щас покажу,откуда готовілось постачання пального в Україну..."
27.02.2026 12:29 Ответить
Там "готовилося" - але "трішки інше"... Коли "Байрактар" спалив ешелон пального, на Чернігівщині, і "наступательные вайска" почали "буксувать", кацапи почали підвоз пального паливозаправниками - з території БРСР... На трасах "стріляв кожний кущ"! Камази, з МАЗами, горіли, як свічки, від куль наших ДРГ та партизанів... Кацапи вирішили кинуть "нитки" польових трубопроводів, з БРСР, на Чернігівщину... Але коли порахували, то виявилося, що вони такі вразливі, і на їх обслуговування та охорону треба таку купу військ, що відмовилися від цього, і почали відступ... (для інформації - така нитка вимагає, крім самої труби, ще й насосно-перекачувальні станції, через кожні 30-40 км. Це чотириосний прицеп, чи автомобіль ЗіЛ-130, з подібною станцією, в кузові. Обслуга їх - мінімум 3 особи. А вони горять від звичайної бронебійно-запалювальної кулі).
27.02.2026 12:52 Ответить
А ви підете захищати україно-бульбонський кордон?
27.02.2026 12:48 Ответить
А ви підпалите Мозирський НПЗ?
27.02.2026 13:54 Ответить
Цікаво - як відреагує Лука? За міжнародним законодавством, це "втручання у внутрішні справи держави"... Але визнать подібне, і заявить протест Україні - це , фактично, заявить про продовження участі БРСР у російсько-українській війні! А Луці цього, ох як не хочеться... Тому, скоріш всього, "заткнеться" і "мовчатиме в тряпочку"...
27.02.2026 12:23 Ответить
ТЕПЕР ЛУКА МОЖЕ ОФІЦІЦНО ЗАЯВИТИ ПРО АКТ АГРЕСІЇ З БОКУ УКРАЇНИ
27.02.2026 13:00 Ответить
Не зможе..бо це автоматично визнати білопарашу агресором..буде мовчати
27.02.2026 13:34 Ответить
Лукашеско "лєпший друг і союзник" України" - ....
27.02.2026 14:09 Ответить
 
 