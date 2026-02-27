Украина уничтожила сеть наведения "Шахедов" с Беларуси, - Федоров

Украина смогла нейтрализовать технологическую инфраструктуру, которую Россия использовала для наведения дронов-камикадзе с территории Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом министр обороны Михаил Федоров рассказал на встрече с журналистами.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Нам удалось ликвидировать Mesh-сеть (сеть, создающая интернет-связь – ред.), которую использовали "Шахеды" на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины", – сообщил он

Однако Федоров не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть и как она была организована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа Воздушных сил по "шахедам" неудовлетворительна. Будут выводы от Минобороны, - Зеленский

Напомним, 26 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в Беларуси рядом с границей стоит оборудование, которое помогает наводить "Шахеды" на объекты в украинских западных регионах.