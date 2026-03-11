Зафиксировали активность армии Беларуси: продолжается внезапная проверка боеготовности, - Демченко

Несколько дней назад украинские пограничники зафиксировали очередной этап внезапной комплексной проверки боеготовности подразделений в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Укринформе сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, в настоящее время на границе с Беларусью не наблюдается перемещения личного состава или военной техники, а также каких-либо нестандартных ситуаций.

В то же время Беларусь продолжает удерживать определенное количество своих подразделений вблизи украинской границы.

"Беларусь продолжает держать определенное количество своих подразделений в приграничье на направлении нашей границы, такими действиями пытаясь показать, что ожидает какой-то угрозы именно с территории Украины. Но в целом нестандартных ситуаций по границе с Беларусью нет", - отметил Демченко.

Спикер добавил, что в Беларуси регулярно проводят проверки боеготовности и другие мероприятия, связанные с деятельностью вооруженных сил.

"Несколько дней назад нами зафиксирован очередной этап внезапной комплексной проверки боеготовности", - уточнил он.

В то же время украинская сторона продолжает усиливать оборону на этом направлении. По словам Демченко, инженерные подразделения ГПСУ вместе с местными властями активно укрепляют непосредственно линию государственной границы.

Кроме того, продолжаются работы по фортификационному обустройству приграничных территорий.

"Это делается для того, чтобы каждая составляющая Сил обороны нашей страны, которые находятся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая произойдет повторно с территории Беларуси", – подчеркнул Демченко.

