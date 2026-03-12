РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9278 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 272 8

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 276 760 человек (+780 за сутки), 11 766 танков, 38 319 артсистем, 24 197 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 276 760 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 276 760 (+780) человек / persons
  • танков – 11 766 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 197 (+20) ед.
  • артиллерийских систем – 38 319 (+56) ед.
  • РСЗО – 1 681 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 329 (+1) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 349 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 173 068 (+2 102) ед.
  • крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
  • корабли / катера – 31 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 83 034 (+243) ед.
  • специальная техника – 4 088 (+0) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус РСЗО "Град" и 5 пушек: дроны батальона SIGNUM разгромили артиллерию оккупантов. ВИДЕО

Потери врага

Автор: 

армия РФ (10585) Генштаб ВС (5373) ликвидация (3088) уничтожение (7309)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть свинособакам..
показать весь комментарий
12.03.2026 07:02 Ответить
Знову гарно намолртили залізячча! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
12.03.2026 07:25 Ответить
Ого, скільки ******** для тушкування кацапів підʼїхало
показать весь комментарий
12.03.2026 07:53 Ответить
Стабільно більше двох тисяч знищених БПЛА.
показать весь комментарий
12.03.2026 08:27 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
12.03.2026 08:36 Ответить
Минув 4404 день москальсько-української війни.
324!!! одиниць знищеної техніки та 780 чумардосів за день.
Броня файно, логістика, арта та ППО просто супер.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Сукупна арта сягнула 40 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 276 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
показать весь комментарий
12.03.2026 08:40 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2026 08:42 Ответить
артилерія - вже 40000 !!!
показать весь комментарий
12.03.2026 08:46 Ответить
 
 