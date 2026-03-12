Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 276 760 человек (+780 за сутки), 11 766 танков, 38 319 артсистем, 24 197 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 276 760 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 276 760 (+780) человек / persons
- танков – 11 766 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 197 (+20) ед.
- артиллерийских систем – 38 319 (+56) ед.
- РСЗО – 1 681 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 329 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 173 068 (+2 102) ед.
- крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
- корабли / катера – 31 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 034 (+243) ед.
- специальная техника – 4 088 (+0) ед.
324!!! одиниць знищеної техніки та 780 чумардосів за день.
Броня файно, логістика, арта та ППО просто супер.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Сукупна арта сягнула 40 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 276 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.