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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 276 760 осіб (+780 за добу), 11 766 танків, 38 319 артсистем, 24 197 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 276 760 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб / persons
  • танків - 11 766 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од.
  • артилерійських систем – 38 319 (+56) од.
  • РСЗВ – 1 681 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 329 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 034 (+243) од.
  • спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус РСЗВ "Град" та 5 гармат: дрони батальйону SIGNUM розтрощили артилерію окупантів. ВIДЕО

Втарти ворога

Автор: 

армія рф (21305) Генштаб ЗС (8507) ліквідація (4797) знищення (10375)
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Смерть свинособакам..
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12.03.2026 07:02 Відповісти
Знову гарно намолртили залізячча! Слава ЗСУ!
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12.03.2026 07:25 Відповісти
Ого, скільки ******** для тушкування кацапів підʼїхало
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12.03.2026 07:53 Відповісти
Стабільно більше двох тисяч знищених БПЛА.
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12.03.2026 08:27 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.03.2026 08:36 Відповісти
Минув 4404 день москальсько-української війни.
324!!! одиниць знищеної техніки та 780 чумардосів за день.
Броня файно, логістика, арта та ППО просто супер.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Сукупна арта сягнула 40 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 276 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
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12.03.2026 08:40 Відповісти
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12.03.2026 08:42 Відповісти
артилерія - вже 40000 !!!
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12.03.2026 08:46 Відповісти
Пройшло https://x.com/i/status/2032019964161401243 повідомлення, що поблизу Костянтинівки ударом дрона вбито засновника телеграм-каналу WarGonzo с 750к подписниками Євґєній Нікалаєв. .
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12.03.2026 13:59 Відповісти
 
 