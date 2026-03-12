Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 276 760 осіб (+780 за добу), 11 766 танків, 38 319 артсистем, 24 197 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 276 760 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб / persons
- танків - 11 766 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од.
- артилерійських систем – 38 319 (+56) од.
- РСЗВ – 1 681 (+1) од.
- засоби ППО – 1 329 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі / катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 034 (+243) од.
- спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
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324!!! одиниць знищеної техніки та 780 чумардосів за день.
Броня файно, логістика, арта та ППО просто супер.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Сукупна арта сягнула 40 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 276 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.