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Мінус РСЗВ "Град" та 5 гармат: дрони батальйону SIGNUM розтрощили артилерію окупантів. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади виявили та уразили артилерію російських окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа техніка вела вогонь по позиціях Сил оборони, однак українські оператори дронів швидко виявили її та завдали точних ударів.

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Серед знищеної техніки:

  • 1 РСЗВ "Град";

  • 5 гармат.

Кадри бойової роботи українські захисники оприлюднили в офіційному телеграм-каналі батальйону.

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армія рф (21305) знищення (10375) Донецька область (11348) артилерія (909) 53 окрема механізована бригада (191) РСЗВ (305) дрони (8469) Краматорський район (1278) Лиман (248)
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