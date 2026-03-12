Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова нарастить экспорт газа в европейские государства, обеспечивая энергетическую безопасность региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое заявление прозвучало во время совместного выступления Ильхама Алиева и президента Европейского совета Антониу Кошты.

"Важной частью нашего партнерства всегда было, есть и безусловно будет сотрудничество в энергетической сфере, особенно после 2022 года, когда мы подписали с Европейской комиссией документ о стратегическом партнерстве в энергетической сфере", - сказал Алиев.

Он отметил, что с тех пор Азербайджан увеличил объемы экспорта газа в Европу и расширил список стран-получателей до 10 членов ЕС. "А общее количество стран составляет 16, что делает Азербайджан поставщиком газа № 1 в мире по трубопроводу", - подчеркнул он.

План увеличения добычи газа

Алиев отметил, что европейский рынок составляет половину общего экспорта газа страны и имеет потенциал для роста.

"В своем выступлении я сообщил аудитории, что мы планируем увеличить добычу газа. В этом году начнем добывать газ с нового месторождения. А через 2−3 года, если все пойдет по графику, у нас будет как минимум на 10 миллиардов кубических метров газа больше, чем сегодня", — сказал он.

