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Азербайджан готовий збільшити поставки газу до Європи

Азербайджан нарощує експорт газу до Європи, ламаючи плани Кремля

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна готова наростити експорт газу до європейських держав, забезпечуючи енергетичну безпеку регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, така заява прозвучала під час спільного виступу Ільхама Алієва та президента Європейської ради Антоніу Кошти.

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"Важливою частиною нашого партнерства завжди була, є і безумовно буде співпраця в енергетичній сфері, особливо після 2022 року, коли ми підписали з Європейською комісією документ про стратегічне партнерство в енергетичній сфері", - сказав Алієв.

Він наголосив, що з того часу Азербайджан збільшив обсяги експорту газу до Європи та розширив список країн-отримувачів до 10 членів ЄС. "А загальна кількість країн становить 16, що робить Азербайджан постачальником газу № 1 у світі трубопровідним шляхом", — підкреслив він.

План збільшення видобутку газу

Алієв зазначив, що Європейський ринок становить половину загального експорту газу країни і має потенціал для зростання.

"У своєму виступі я повідомив аудиторії, що ми плануємо збільшити видобуток газу. Цього року почнемо видобувати газ із нового родовища. А через 2−3 роки, якщо все піде за графіком, у нас буде щонайменше на 10 мільярдів кубічних метрів газу більше, ніж сьогодні", - сказав він.

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Азербайджан (902) газ (10724)
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Молодці!! ⛲🛢️🕊️👍👍💪💪
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12.03.2026 09:31 Відповісти
Гуд.Зер гуд.Алн головне-постачати газ не через рашку
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12.03.2026 10:02 Відповісти
Із рашки через Азербайджан...
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12.03.2026 10:25 Відповісти
А ще краще щоб вони разом з турками підняли на бунт Кавказ.
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12.03.2026 12:39 Відповісти
 
 