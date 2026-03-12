При поддержке Виктории Костюк больница Святого Пантелеймона во Львове получила новый УЗИ-аппарат

Больница Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова получила современный ультразвуковой аппарат SAMSUNG V8. Он позволит врачам значительно повысить точность диагностики и улучшить качество медицинской помощи для пациентов, сообщает Цензор.НЕТ.

Современное диагностическое оборудование является одним из ключевых инструментов в работе врачей, ведь именно на этапе диагностики определяется дальнейшая тактика лечения и его эффективность. Новый аппарат позволит проводить более точные обследования и оперативно выявлять заболевания.

Появление этого оборудования стало возможным благодаря поддержке львовской предпринимательницы Виктории Костюк, а также Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Виктория Костюк уже много лет поддерживает социальные, медицинские и образовательные инициативы. Среди ее благотворительных проектов - финансирование программ детской реабилитации, а также закупка современного оборудования для различных отделений украинских медицинских учреждений.

В больнице поблагодарили благотворителей за поддержку и отметили, что новое оборудование поможет расширить возможности для своевременной диагностики и дальнейшего лечения пациентов.