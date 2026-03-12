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Новини Благодійність українських компаній
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За підтримки Вікторії Костюк лікарня Святого Пантелеймона у Львові отримала новий УЗД-апарат

піар

Лікарня Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова отримала сучасний ультразвуковий апарат SAMSUNG V8. Він дозволить лікарям значно підвищити точність діагностики та покращити якість медичної допомоги для пацієнтів, повідомляє Цензор.НЕТ

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Сучасне діагностичне обладнання є одним із ключових інструментів у роботі лікарів, адже саме на етапі діагностики визначається подальша тактика лікування та його ефективність. Новий апарат дасть змогу проводити більш точні обстеження та оперативно виявляти захворювання.

Львівська лікарня отримала сучасний УЗД-апарат Samsung V8

Поява цього обладнання стала можливою завдяки підтримці львівської підприємиці Вікторії Костюк, а також Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Вікторія Костюк уже багато років підтримує соціальні, медичні та освітні ініціативи. Серед її благодійних проєктів - фінансування програм дитячої реабілітації, а також закупівля сучасного обладнання для різних відділень українських медичних закладів.

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У лікарні подякували благодійникам за підтримку та зазначили, що нове обладнання допоможе розширити можливості для своєчасної діагностики та подальшого лікування пацієнтів.

Автор: 

благодійність (620) лікарня (1399) Львів (3290) Львівська область (2801) Львівський район (279)
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Ще пару нових електричок з'явиться під стінами лікарні. )
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12.03.2026 19:14 Відповісти
в нас в райцентрі нима неи МРТ ні КТ бандітка мерша все дороги шпаклює . як в рашкі живемо
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12.03.2026 19:14 Відповісти
В в нас є
От тільки за гроші. Хоч і муніципальне майно.
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12.03.2026 21:02 Відповісти
нима ддядь в нас місті ни за загроши ни за биссплатно за 40 км їхати потрібно за свої кошти. лежачого теж потрібно везти нанявши якогось платного "Боріса"
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12.03.2026 21:05 Відповісти
Интересно, кто больше выделил?
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12.03.2026 20:26 Відповісти
Про теперішніх ,,благодійників"--- ,,нехай права рука не знає , що робить ліва ".
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12.03.2026 20:26 Відповісти
Садовому приготовиться
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12.03.2026 21:11 Відповісти
 
 