1 735 11

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 277 620 человек (+860 за сутки), 11 773 танка, 38 369 артсистем, 24 202 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 277 620 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 277 620 (+860) человек / persons

танков – 11 773 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 24 202 (+5) ед.

артиллерийских систем – 38 369 (+50) ед.

РСЗО – 1 685 (+4) ед.

средства ПВО – 1 331 (+2) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 175 139 (+2 071) ед.

крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.

корабли / катера – 31 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 83 223 (+189) ед.

специальная техника – 4 088 (+0) ед.

Потери врага 12 марта

Автор: 

+3
13.03.2026 07:44 Ответить
+2
Саме прикро те, що як би їхні втрати перевищили 12 мільйонів, то кацапам було *****
13.03.2026 07:19 Ответить
+2
ПВО - ни дня без строчки .
13.03.2026 07:20 Ответить
Саме прикро те, що як би їхні втрати перевищили 12 мільйонів, то кацапам було *****
13.03.2026 07:19 Ответить
А бурятам?
13.03.2026 07:30 Ответить
Насамперед це було б свято.
13.03.2026 07:49 Ответить
ПВО - ни дня без строчки .
13.03.2026 07:20 Ответить
Щось мені підсказує, шо Україна вішла у смак прошибаючити дзюрки у кацап"ячої ППО.
13.03.2026 07:47 Ответить
13.03.2026 07:44 Ответить
Они хрюсские, с ними Пох!
13.03.2026 07:49 Ответить
Гарно рсзв накосили 👍
13.03.2026 07:47 Ответить
Слава хлопцям та дівчатам ЗСУ!
13.03.2026 08:06 Ответить
ППО - це дуже важливо., але ППО на фронті - ще важливіше.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.03.2026 08:25 Ответить
 
 