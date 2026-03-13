Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 277 620 человек (+860 за сутки), 11 773 танка, 38 369 артсистем, 24 202 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 277 620 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.26 ориентировочно составляют:
личного состава – около 1 277 620 (+860) человек / persons
танков – 11 773 (+7) ед.
боевых бронированных машин – 24 202 (+5) ед.
артиллерийских систем – 38 369 (+50) ед.
РСЗО – 1 685 (+4) ед.
средства ПВО – 1 331 (+2) ед.
самолетов – 435 (+0) ед.
вертолетов – 349 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 175 139 (+2 071) ед.
крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
корабли / катера – 31 (+0) ед.
подводные лодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 83 223 (+189) ед.
специальная техника – 4 088 (+0) ед.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!