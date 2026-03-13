Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 277 620 осіб (+860 за добу), 11 773 танки, 38 369 артсистем, 24 202 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 277 620 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.26 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1 277 620 (+860) осіб / persons
танків – 11 773 (+7) од.
бойових броньованих машин – 24 202 (+5) од.
артилерійських систем – 38 369 (+50) од.
РСЗВ – 1 685 (+4) од.
засоби ППО – 1 331 (+2) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 175 139 (+2 071) од.
крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
кораблі / катери – 31 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 83 223 (+189) од.
спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
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357!! одиниць знищеної техніки та 860 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та ППО файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
БПЛА перевалили за 175 000!, загальна результативність ППО за 180 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 277 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!