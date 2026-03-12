На фронті 122 боєзіткнення від початку доби: найбільш активний ворог на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 122 бойові зіткнення.



Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 54 авіаційні удари – скинув 191 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4151 дрон-камікадзе та здійснив 2821 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

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Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог двічі атакував позиції наших захисників, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Зибине.



На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка. Одне боєзіткнення триває.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве.



На Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка. Одне боєзіткнення триває.



На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших оборонців у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру. Три боєзіткнення тривають.



На Покровському напрямку ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік Новоолександрівки. Триває три штурмові дії.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 28 окупантів та 13 – поранено; знищено чотири одиниці спеціальної техніки, засіб РЕБ, пошкоджено танк, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, пункт управління БпЛА та 14 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 207 БпЛА різних типів.

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Обстановка на півдні