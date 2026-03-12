У підрозділах ЗСУ створюються взводи перехоплювачів БпЛА, уже уражено понад 105 тис. цілей ворога, - Сирський

Індустрія дронів

Війна в Україні вступила у нову стадію, а збільшення протяжності "kill zone" (зон ураження) стає наслідком зростання спроможностей ударних безпілотників. Для цього у підрозділах ЗСУ впроваджують зміни.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Війна дронів і плани Росії

"Щоб перемогти в цій війні технологій, Україні потрібно нарощувати темп розробки ефективних безпілотних систем, їх закупівлі для війська та використання на полі бою", - зазначив він.

Сирський повідомив, що цього року росіяни прискорюють створення підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, але тут ворог втрачає ініціативу й території.

За його словами, до 1 квітня у Росії запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

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Успіхи України

Загалом, у лютому нашими безпілотниками було уражено понад 105,2 тис. цілей противника. Із них чверть – на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗС України.

Сили оборони України й надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу, наголосив Сирський.

Також головнокомандувач повідомив про розвиток власного напрямку FPV-дронів на оптоволоконному управлінні. Нашими безпілотниками за місяць уражено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника.

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Створення взводів

Також для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах Збройних Сил України створюються взводи перехоплювачів БпЛА.

"Їхнє завдання –– знищення FPV-дронів, квадрокоптерів, ударних безпілотників противника, поліпшення логістики для наших військ. Застосовуються антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети тощо", пояснив Сирський.

Він також наголосив на важливості розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів. За минулий місяць ними виконано понад 2,3 тис. завдань – переважно логістичних, але є також інженерні та бойові.

Під час наради Сирський заслухав доповіді з питань розвитку РЕБ, підготовки пілотів БпАК та дронів-перехоплювачів. Поставив нові завдання щодо розвитку структур безпілотних систем. Він віддав розпорядження щодо вирішення проблемних питань та забезпечення підрозділів і навчальних центрів.

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