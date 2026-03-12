В подразделениях ВСУ создаются взводы перехватчиков БПЛА, уже поражено более 105 тыс. целей врага, - Сырский

Индустрия дронов

Война в Украине вступила в новую стадию, а увеличение протяженности "kill zone" (зон поражения) становится следствием роста возможностей ударных беспилотников. Для этого в подразделениях ВСУ внедряют изменения.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Война дронов и планы России

"Чтобы победить в этой войне технологий, Украине нужно наращивать темп разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для войска и использования на поле боя", - отметил он.

Сырский сообщил, что в этом году россияне ускоряют создание подразделений БПЛА, пытаясь повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, но здесь враг теряет инициативу и территории.

По его словам, до 1 апреля в России запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крупнейшая нефтяная компания в мире договаривается о покупке украинских дронов-перехватчиков, – WSJ

Успехи Украины

В целом, в феврале нашими беспилотниками было поражено более 105,2 тыс. целей противника. Из них четверть – на счету группировки Сил беспилотных систем ВС Украины.

Силы обороны Украины по-прежнему удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тыс. FPV-дронов в сутки, подчеркнул Сырский.

Также главнокомандующий сообщил о развитии собственного направления FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Нашими беспилотниками за месяц поражено около 4,2 тыс. позиций пилотов противника.

Читайте также: Надеюсь, сейчас США будут более склонны к подписанию дронного соглашения с Украиной, - Зеленский

Создание взводов

Также для противодействия вражеским ударным дронам в подразделениях Вооруженных сил Украины создаются взводы перехватчиков БПЛА.

"Их задача – уничтожение FPV-дронов, квадрокоптеров, ударных беспилотников противника, улучшение логистики для наших войск. Применяются антидроновые ружья, средства РЭБ, сеткометы и тому подобное", – пояснил Сырский.

Он также подчеркнул важность развития направления наземных роботизированных комплексов. За прошедший месяц ими выполнено более 2,3 тыс. задач – преимущественно логистических, но есть также инженерные и боевые.

Во время совещания Сырский заслушал доклады по вопросам развития РЭБ, подготовки пилотов БПЛА и дронов-перехватчиков. Поставил новые задачи по развитию структур беспилотных систем. Он отдал распоряжение по решению проблемных вопросов и обеспечению подразделений и учебных центров.

Смотрите также: Наземный робот СБУ уничтожил двух оккупантов и два вражеских дрона-жука в Донецкой области. ВИДЕО