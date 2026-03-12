Уражено пускову установку С-300, РЛС та склади боєприпасів окупантів, - Генштаб ЗСУ
11 та 12 березня Сили оборони завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, у ніч на 12 березня уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.).
Також під ударом перебували об'єкти військової логістики та забезпечення окупантів.
"Уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.), ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.), а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.)", - йдеться в повідомленні.
11 березня уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим).
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Інші ураження
Підтверджено, що внаслідок ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виглядаж як С-300В. Але може бути й С-300В4