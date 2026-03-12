Уражено пускову установку С-300, РЛС та склади боєприпасів окупантів, - Генштаб ЗСУ

11 та 12 березня Сили оборони завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, у ніч на 12 березня уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.).

Також під ударом перебували об'єкти військової логістики та забезпечення окупантів.

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"Уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.), ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.), а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.)", - йдеться в повідомленні.

11 березня уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим).

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Інші ураження

Підтверджено, що внаслідок ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур.

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