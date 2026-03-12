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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Два українські дрони заскочили окупанта на старій греблі серед степу. ВIДЕО

Навіть на відкритій місцевості, де, здавалося б, можна вчасно помітити загрозу, російські окупанти не мають жодного шансу втекти від українських аеророзвідників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися вражаючі кадри ліквідації загарбника, якого "затиснули" двома дронами посеред степу.

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Деталі бойового епізоду:

  • Локація: Дії розгорталися на відкритій греблі серед степової зони, де ворог намагався пересуватися поодинці.

  • Синхронна атака: Українські пілоти діяли злагоджено, як "вовча зграя", майже одночасно атакуючи ворога.

  • Момент ураження: На записі чітко видно, як перший дрон влучає в ціль, охоплюючи окупанта вогнем вибуху. Буквально за частку секунди, другий FPV-дрон завдає фінального удару.

Дивіться: Окупант з настромленим багнетом стає на двобій із українським дроном. ВIДЕО

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армія рф (21305) знищення (10375) дрони (8469)
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Топ коментарі
+6
Погано коли не знаєш своїх же приказок, пам'ятаю була стара москальська приказка выйдешь в поле, сядешь ср....то, далеко тебя видать
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12.03.2026 09:30 Відповісти
+6
Один відволікає, другий до кобзона викликає
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12.03.2026 09:32 Відповісти
+6
пишуть що генерал ППО Леонов вийшов в вікно в москві . мабуть за дроном чи ракетою вистрибнув небо москви в надійних руках .
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12.03.2026 09:42 Відповісти
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Погано коли не знаєш своїх же приказок, пам'ятаю була стара москальська приказка выйдешь в поле, сядешь ср....то, далеко тебя видать
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12.03.2026 09:30 Відповісти
Один відволікає, другий до кобзона викликає
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12.03.2026 09:32 Відповісти
пишуть що генерал ППО Леонов вийшов в вікно в москві . мабуть за дроном чи ракетою вистрибнув небо москви в надійних руках .
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12.03.2026 09:42 Відповісти
Ну дык-герой,хуле.
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13.03.2026 11:12 Відповісти
Серед степу широкого....
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12.03.2026 09:45 Відповісти
Дивувала апатія окупантів на зустрічні дрони - рідко хто стріляє, сидять/ідуть по полю і чекають коли прилетить... Спитав наших, чого так?
Хлопці пояснили:
- Вони такі задовбані, що їм вже все пох...
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12.03.2026 09:47 Відповісти
Чого так? Від дрона не втечеш. Помреш замореним.
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12.03.2026 10:52 Відповісти
що так що так - здохнуть, *****, але всеодно лізуть, наволоч
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13.03.2026 07:35 Відповісти
Пригожин задоволений орком з підсвіткою!!
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12.03.2026 13:56 Відповісти
***** шастить.
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12.03.2026 14:16 Відповісти
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13.03.2026 11:16 Відповісти
 
 