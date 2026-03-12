Два українські дрони заскочили окупанта на старій греблі серед степу. ВIДЕО

Навіть на відкритій місцевості, де, здавалося б, можна вчасно помітити загрозу, російські окупанти не мають жодного шансу втекти від українських аеророзвідників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися вражаючі кадри ліквідації загарбника, якого "затиснули" двома дронами посеред степу.

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Деталі бойового епізоду:

Локація: Дії розгорталися на відкритій греблі серед степової зони, де ворог намагався пересуватися поодинці.

Синхронна атака: Українські пілоти діяли злагоджено, як "вовча зграя", майже одночасно атакуючи ворога.

Момент ураження: На записі чітко видно, як перший дрон влучає в ціль, охоплюючи окупанта вогнем вибуху. Буквально за частку секунди, другий FPV-дрон завдає фінального удару.

Дивіться: Окупант з настромленим багнетом стає на двобій із українським дроном. ВIДЕО